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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد لا تتوقعها لطاجن الأسماك البحرية وطريقة عمله

طاجن الأسماك البحرية
طاجن الأسماك البحرية

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل طاجن الأسماك البحرية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 
 

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مقادير طاجن الأسماك البحرية
 

٢ ملعقة كبيرة زبدة
١/٢ كيلو كاليماري 
١/٢ كيلو جمبري صغير أو وسط 
١/٢ كيلو سمك فيليه
١بصل مفرومة ناعم 
١ كوب مشروم طازج مقطع
ملح وفلفل أسود 
١/٢ كيلو طماطم مبشورة
١ كوب ريحان 
٢ كوب كريمة طبخ 
جبنة شيدر للوجه

 

طريقة تحضير طاجن الأسماك البحرية

 

* يشوح الكاليماري في الزبدة، ثم يرفع ويشوح الجمبري ويرفع.

* في نفس الطاسة يشوح بصل في زبدة ويضاف مشروم، ثم تضاف طماطم مبشورة وتتبل بملح وفلفل، ثم الكريمة والريحان، وبعدها السمك.

* يوضع الخليط في طاجن ويدخل الفرن حتى تمام النضج، وترش الجبنة على الوجه.

 

فوائد السمك

 

على الرغم من فوائده الكثيرة لصحتك إلا ان الكثيرين يجهلون فائدة تناول  السمك ونقدم إليك أبرز فوائد تناوله، وفقا لما عرضه موقع هيلث لاين، خصوصا وأن الأسماك تعتبر مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تعد مهمة للغاية لجسمك وعقلك….

إليك فوائد تناول السمك 3 مرات على الأقل فى الأسبوع وفقا لموقع هيلث لاين

1. غنية بأحماض أوميجا 3

يحتوى السمك على نسبة عالية من العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن المختلفة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د ومن المستحسن أن تحصل النساء الحوامل والمرضعات على كمية كافية من أوميجا 3 ولكن تجنب الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق.
 

2. يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

تناول وجبة واحدة على الأقل من الأسماك أسبوعيًا له علاقة بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
 

3. قد يعزز صحة الدماغ

يرتبط تناول الأسماك بانخفاض التدهور العقلي لدى كبار السن، الأشخاص الذين يأكلون الأسماك بانتظام لديهم قدرة أكبر على التركيز.
 

4. يحارب الاكتئاب

قد تحارب أحماض أوميجا 3 الدهنية الاكتئاب بمفردها وعند تناولها مع الأدوية المضادة للاكتئاب.


6. مصدر غذائي جيد لفيتامين د

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا ممتازًا لفيتامين (د) ، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العظام والجسم.

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