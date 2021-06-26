3.95 مليار شخص.. حدث تاريخي يشهده سوق الهواتف الذكية

أفاد تقرير شركة Strategy Analytics، بأن نصف سكان العالم الآن يستخدمون الهواتف الذكية، في يونيو من هذا العام، وهو ما يمثل أول حدثا تاريخيا يقع في سوق الهواتف الذكية العالمي، منذ أكثر من ربع قرن.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، فأن أول هاتف ذكي حديث في العالم كان جهاز IBM Simon، والذي تم إصداره مرة أخرى في عام 1994، ثم تبعه عدة هواتف أخرى مشهورة من بينها: هاتف Nokia 9110 الذي تم إطلاقه في عام 1998، وهاتف Ericsson R380 الذي تم الإعلان عنه عام 2000.

ووفقا للتقرير، فأن إنطلاق الهواتف الذكية المعروفة حاليا بدأت مع إطلاق أول iPhone في عام 2007، ومع ظهور نظام التشغيل أندرويد، والذي تم إطلاق الإصدار الأول منه في سبتمبر 2008.

ولكن في عام 1994، كان يوجد حوالي 30 ألف مالك للهواتف الذكية في العالم، وبعد مرور أكثر من 15 عاما، ارتفع المنحنى البياني لعدد مستخدمى الهواتف الذكية حيث أصبح حوالى مليار مستخدم، واليوم، يملك كل سكان الأرض هاتف ذكي.

واعتبارًا من يونيو 2021، بلغ عدد سكان العالم حوالي 7.90 مليار نسمة، ووفقا لتقرير شركة ابحاث السوق Strategy Analytic، وصل في الوقت نفسه عدد مستخدمي الهواتف الذكية إلى 3.95 مليار شخص على وجه الأرض.

المنحنى البياني لسوق الهواتف الذكية العالمي

وأوضح نيل ماوستون، المدير التنفيذي لشركة Strategy Analytics، قائلا: "إن نصف سكان الأرض الآن يمتلكون هاتفًا ذكيا"، مضيفا: "إن هذا الجهاز هو أنجح جهاز كمبيوتر على الإطلاق، حيث يتم استخدام الهواتف الذكية اليوم من قبل 4 مليارات شخص حول العالم".

وأشار ماوستون، أن مالكو الهواتف المحمولة يشعرون بالأمان من وجود جهاز كمبيوتر متصل في إيديهم، إذ أصبحت الهواتف الذكية أداة يومية أساسية لجميع المستخدمين، ومن المتوقع أن 5 مليارات شخص سيستخدمون الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

مبيعات الهواتف الذكية للربع الأول من عام 2021

وفقًا لشركة المحللين artner، نمت مبيعات الهواتف الذكية عالميا في الربع الأول من عام 2021، بنسبة 26٪ وبلغ النمو على أساس سنوي 22٪، احتلت سامسونج المركز في الأشهر الثلاثة الأولى، بحصة سوقية بلغت 20.3٪ وبيعت 76.6 مليون هاتف ذكي.

وجاءت شركة آبل في المرتبة الثانية، حيث بيعت 58.5 مليون جهاز آيفون، ومن بين المراكز الثلاثة الأولى كانت شركة شاومي، التي تسيطر على 12.9٪ من السوق، مع بيع 48.9 مليون هاتف محمول، فيما احتلت Vivo و Oppo المركزين الرابع والخامس، حيث باعت كل منهما أكثر من 38 مليون هاتف.