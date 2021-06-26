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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آيتن عامر تستجيب لجمهورها وتحذف منشور يدعم تطبيق مشبوه

أيتن عامر
أيتن عامر

تصدرت الفنانة ايتن عامر مؤشر البحث عبر الموقع العالمى جوجل، وذلك بسبب دعمها الى احدى التطبيقات الالكترونية التى ربط البعض بينها وبين عدد من الفتيات اللاتى تمت محاكمتهن مؤخراً . 

 

حيث نشرت آيتن عامر عبر صفحتها الشخصية على انستجرام تطلب من جمهورها تحميل إحدى التطبيقات التى تعتمد على البث المباشر وتابعت قائلة : " نتقابل live الساعة ٥ ونتكلم ونحتفل سوا بالـ١١ مليون”.

 

لم يمضى وقت طويلاً حتى ربط متابعو ايتن عامر بين هذا التطبيق وما حدث مع كل من حنين حسام ومودة الادهم، اللاتى كانت تدعمان مثل تلك التطبيقات الالكترونية. 

 

وجاءت التعليقات على منشور ايتن عامر كالاتى: “أمال مش دا بردو إعلان لنفس البرامج اللي حنين حسام اتحبست عشانها”. 

 

ولان ايتن عامر تمتلك ذكاء فنى وتحترم جمهورها بالإضافة الى موهوبتها، فانها قامت على الفور بحذف المنشور التى قامت بكتابته . 

 

ونشرت ايتن عامر على الفور منشور أخر قائلة : شكرا على الحب والدعم اللي بحسه وسطكم ويارب أفضل دايما عند حسن ظنكم وعشان أنا فعلا بستفيد من رأيكم بستنى نصايحكم ليا ورأيكم في اي حاجه بقدمها " .

 

آخر أعمال أيتن عامر:


يذكر ان اخر اعمال ايتن عامر كان مسلسل "كوفيد - 25" بطولة كل من “يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

 

 

 

ايتن عامر الفنانة ايتن عامر يوسف الشريف كوفيد 25 انستجرام التيك توك

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