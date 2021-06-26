يبدو مناسبا.. بايدن يعلق على الحكم الصادر بحق قاتل جورج فلويد

بايدن يعلق على الحكم الصادر بحق قاتل جورج فلويد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن الحكم على ضباط الشرطة السابق ديريك شوفين بالسجن لأكثر من 22 عاما نظير قتله جورج فلويد يبدو مناسبا.

وأضاف بايدن أنه لا يعرف كل تفاصيل الحكم، معربًا عن ترحيبه بحكم سجن شوفين.

وأصدر القضاء الأمريكي الجمعة حكما بالسجن 22 عاما وستة أشهر على شوفين الذي عمل كضابط شرطة في مدينة مينيابوليس.

يذكر أن فلويد فارق الحياة يوم 25 أبريل 2020 بعد أن جثم شوفين بركبته على عنقه على مدى نحو تسع دقائق مانعا عنه التنفس الطبيعي.

وتسبب حادث وفاة جورج فلويد في موجة مظاهرات عارمة ضد التمييز العرقي وعنف الشرطة الأمريكية تجاه المواطنين من أصول إفريقية هزت الولايات المتحدة ودولا أخرى.

وكان مداريا أرادوندو، رئيس شرطة مينيابوليس، أكد أن شوفين خرق قواعد قسم شرطة.

وقال أرادوندو أمام هيئة المحلفين إن ما قام به شوفين "ليس جزءا من تدريبنا وهو بالتأكيد ليس جزءا من أخلاقياتنا وقيمنا.. شوفين خرق القوانين الأخلاقية في طريقة اعتقاله المميته لـ جورج فلويد

وطالب شقيق فلويد خلال جلسة النطق بالحكم، بالعقوبة القصوى ضد شوفين والتي تصل إلى 40 عاما، قائلاً بحسب شبكة "بي.بي.سي": "لماذا؟ ما الذي كنت تفكر فيه؟ ما الذي كان يدور في رأسك عندما كانت ركبتك على رقبة أخي؟".

وظهرت جيانا، ابنة جورج فلويد البالغة من العمر سبع سنوات، في تسجيل فيديو في المحكمة، وهي تقول إنها تفتقد والدها وتحبه. وقالت: "أسأل عنه طوال الوقت". وأضافت: "والدي كان يساعدني دائما في تنظيف أسناني".

واشار القاضي إلى أن القضية كانت مؤلمة للمجتمع والبلد، ولكن قبل كل شيء، لعائلة جورج فلويد

وقال القاضي بيتر كاهيل: "ما لا يستند إليه الحكم هو العاطفة، أو التعاطف، ولكن في نفس الوقت، أريد أن أعترف بالألم العميق والهائل الذي تشعر به جميع العائلات وخاصة عائلة فلويد".

وقال شوفين للمحكمة إنه قدم تعازيه لأسرة فلويد، قائلا إنه سيكون هناك "بعض المعلومات الأخرى في المستقبل" وأعرب عن أمله في أن "تمنحهم التطورات البعض من الراحة".

وقالت والدة شوفين، كارولين باولنتي، في المحكمة إنه "رجل طيب". وأضافت: "لطالما آمنت ببراءتك ولن أتراجع عن ذلك".

