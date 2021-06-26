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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

براتب 2 مليون جنيه.. مطلوب زوجين للعمل والعيش على جزيرة ساحرة|صور

صدى البلد

تبحث عائلة ثرية عن زوجين مناسبين لتولي إدارة منازلهم على جزيرتهم الخاصة في جزر الباهاما، مع توفير راتب خيالي لهما ومزايا لم يحلما بها.

 

كشفت العائلة الثرية أنها تبحث عن زوجين من ذوي الخبرة في تأدية الواجبات المنزلية وإدارة الأسرة، لذلك إذا كنت مناسبا لشغل الوظيفة فإنك أمام فرصة قد تغير حياتك للأبد.

 

بالإضافة إلى الجزيرة الخاصة، فإنهم يمتلكون أيضًا ملكية شاسعة في نابولي بولاية فلوريدا الأمريكية، فإذا شعر الزوجان بالملل من المياة الزرقاء الصافية على الجزيرة يمكنها الانتقال بطائرة العائلة الخاصة لتولي شئون منازل فلوريدا.

 

توفر العائلة وظيفة الأحلام لأي زوجين مناسبين مقابل راتب يصل إلى حوالي 90 ألف جنيه إسترليني (ما يقرب من 2 مليون جنيه مصري).

 

سيقضي الزوجان وقتهما خلال أيام الأسبوع في تنظيف وتنظيم وإدارة العقارات الشاسعة للعائلة - في كل من جزر الباهاما وفلوريدا، علاوة على السفر مع العائلة في كل مكان.

 

حيث يوجد 4 منازل للعائلة في جزر البهاما يتكون كل منها من 4 غرف نوم، لذا فإن المهمة ليست صغيرة أو بسيطة.

 

تشمل حزمة التوظيف أيضًا الإقامة والرعاية الصحية ومزايا تأمين طب الأسنان، كما أنه مع عطلة نهاية الأسبوع، هناك متسع من الوقت للراحة والاسترخاء.

 

تشمل الأنشطة الترفيهية: السباحة والاستمتاع ببعض أفضل أنشطة الغوص والرياضات المائية في العالم، أو مجرد الاستمتاع بأشعة الشمس والتحديق في الشواطئ المليئة بالنخيل.

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