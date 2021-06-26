زيادة قطع أراضي تقسيمات الشباب.. محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين بمركز الفرافرة

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء امس ، لقاءَ مع المواطنين بمركز الفرافرة وذلك خلال جولته التفقدية للمركز بحضور جهاد متولي نائب رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذين بالمحافظة.

واستمع المحافظ خلال اللقاء لمطالب وشكاوي المواطنين ووجه ببحثها وحلها فورا بالتنسيق مع الجهات المختصة، وزيادة قطع أراضي تقسيمات الشباب بقرية اللواء صبيح لتوسيع قاعدة المستفيدين، كما قرر المحافظ التنسيق مع الجمعيات الخيرية وشركاء التنمية لمساعدة وعلاج بعض الحالات المستحقة من الأولى بالرعاية.

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كما تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع المدفن الهندسي الصحي للمخلفات الجاري إنشاءه علي مساحة ٢٥ فدان بمدينة الفرافرة بتكلفة ٣٥ مليون جنيه للتخلص الآمن من المخلفات والقمامة.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء التشطيبات النهائية بالمشروع، والبدء في التجارب العملية إستعداداََ لبدء العمل بالمشروع.

من ناحية اخري تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أحد مشروعات الإستثمار الزراعي لزراعة التوت بمنطقة أبو منقار بالفرافرة وذلك خلال جولته التفقدية للمركز يرافقه الأستاذ جهاد متولي نائب رئيس المركز.

وأشاد المحافظ بالمشروع الذي يتم تنفيده في إطار مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي التي تنفذها المحافظة ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأهالي القرية من خلال مشروعات صغيرة لتربية دودة القز، كما يجري حالياً الإعداد لإنشاء معامل الحرير ضمن مراحل تنفيذ المشروع.

وفي ذات السياق تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، خلال جولته التفقدية بمركز الفرافرة أعمال التطوير الجارية بقرية أبو منقار ضمن ٢٨ قرية وتابع تشملها المبادرة،يرافقه الأستاذ جهاد متولي نائب رئيس المركز.

حيث اطمئن علي سير العمل ومعدل الإنجاز بإنشاء خطوط إنحدار شبكات الصرف الصحي الجاري العمل بها ، واطلع علي تفاصيل إنشاء وتوزيع مواقع الوحدات الخدمية طبقا لوضع كل قرية، كما أكد علي تقديم التيسرات اللازمة لإنجاز العمل من كافة الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة "