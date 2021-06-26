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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمي أبو ضيف تشارك جمهوها صور من عطلتها الصيفية

صدى البلد

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها بصورة جديدة لها من عطلتها الصيفية ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت سلمى أبو ضيف بإطلالة  جذابة  علي الشاطي  بدون مكياج، مما أثار إعجاب متابعيها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة.

بفستان مكشوف.. إطلالة جريئة لـ سلمي أبو ضيف عبر انستجرام

وفي سياق آخر، تصدرت الفنانة سلمى أبو ضيف، مواقع التواصل بعد أن نشرت تعليقا مثيرا بعد تعرضها للعديد من الأزمات الصحية، بسبب خضوعها الى عملية تجميل.

ونشرت سلمي أبو ضيف ، صورًا لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" وعلقت عليها "خلال أسبوعين تعرضت لحروق الليزر في جميع أنحاء جسدي وشفتي تعرضت للقطع".

وأضافت سلمى أبو ضيف: "لا تحكم على الناس فقط من الصور، أنت لا تعرف ما يمرون به.. شكرا".

يذكر أن شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها بصورة جديدة لها ، نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت سلمى أبو ضيف ، من شرفة منزل، وذلك من أحدث جلسة تصوير لها مما أثار إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، كان دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد محاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مصابة بمرض البهاق.

واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بشاب إيطالي، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه.

 

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صورا مع رئيس تحرير مجلة "فوج" في دبي، وهو إيطالي الجنسية، وردت الفنانة الشابة على الهجوم بأنهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية.

 

وكشفت سلمى أبو ضيف مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.    

 

وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.

 

و في سياق اخر كانت قد تصدرت الفنانة سلمى أبو ضيف، مؤشرات البحث جوجل ، وذلك بعد تعرضها للحروق نتيجة الليزر.

وتعتبر حالة سلمى أبو ضيف، جيدة ولكنها تحتاج إلى المتابعة كي تختفي كل الأثار، ونشرت سملى من خلال حسابها الرسمي على “الأنستجرام” صورة كتبت بها :"الحمد لله دائماً وأبداً".


وكانت سلمي أبو ضيف، صورًا لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" وعلقت عليها "خلال أسبوعين تعرضت لحروق الليزر في جميع أنحاء جسدي وشفتي تعرضت للقطع".

وأضافت سلمى أبو ضيف: "لا تحكم على الناس فقط من الصور.. أنت لا تعرف ما يمرون به.. شكرا".

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