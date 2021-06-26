644 متقدما لمشروع "ابدأ حلمك" بثقافة أسوان

بدأت لجنة اختيار مشروع "إبدأ حلمك" للمواهب الفنية أعمالها مساء الجمعة، بمسرح فوزى فوزى "المسرح الصيفى" التابع لفرع ثقافة أسوان، ولقاء المتقدمين في أول أيام عمل اللجنة.

تضم لجنة الاختيار كل من المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، الفنان أحمد أبو عميرة المشرف على الفرق المسرحية النوعية، المخرج خالد أبو ضيف، والناقد محمد الروبى رئيس تحرير مجلة مسرحنا.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجمل أعداد المتقدمين من المواهب بمحافظة أسوان 644 متقدم من الجنسين من كل قرى ومراكز المحافظة، تلتقى بهم اللجنة على مدى ستة أيام اعتبارا من 25 وحتى 30 يونيو الحالى.

ومن المتوقع قيام اللجنة بالتحرك خارج أسوان للقاء المتقدمين بقصر ثقافة كوم امبو وقصر ثقافة السباعية خلال الأيام القادمة.

انطلق اليوم مهرجان مانجو أسوان 2021 بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، حيث تنظمه الإدارة العامة للإستثمار بالمحافظة بمشاركة 12 مزارعا وتاجرا من العارضين، بالإضافة إلى الجمعيات الزراعية المختلفة ويستمر على مدار 5 أيام.

يأتي ذلك فى إطار سعى محافظة أسوان لإستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها إقتصادياً وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، ويضم المهرجان معرضاً لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية وذلك بحديقة الورد بكورنيش النيل.

وأكد اللواء أشرف عطية، ضرورة الإستفادة من المميزات النسبية لأسوان لإستثمار ثرواتها الطبيعية والزراعية من النخيل والمانجو والنباتات العطرية ، بجانب المواد التعدينية والمحجرية وغيرها لتعظيم القيمة المستفادة منها وتحويلها إلى منتجات قادرة على المنافسة السوقية والتصدير إلى الخارج بما يحقق مكاسب ملموسة للمزارعين وللإقتصاد القومى.

من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد أن تنظيم المهرجان يأتى فى ظل التواصل المستمر بين المحافظة وشركاء التنمية من المزارعين والجمعيات الزراعية حيث مخطط إقامة مهرجان مماثل لتسويق أنواع البلح الأسوانى المتميز بالجودة الغذائية العالية.

ولفتت إلى أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية ضمن مشروع التحول الرقمى للمحافظة تحت إسم " مانجو الجنوب " لمساعدة مزارعى المانجو على مستوى المحافظة للبيع المباشر للعملاء المختلفين سواء داخل أسوان أو على مستوى الجمهورية أو خارجها دون إحتكار لأسعار المحصول من قبل تجار من خارج أسوان .

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