أخبار التكنولوجيا.. هونر تبيع الوحدات الأولى من سلسلة Honor 50 في دقيقة واحدة.. واتساب يتيح لمستخدمي أندرويد ميزتين جديدتين

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا، خلال الساعات الماضية، والتى تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها كالتالي:

على غرار إنستجرام.. واتساب يجعل صورك وفيديوهاتك تختفي في ثوان



واتساب هو أحد أكثر التطبيقات استخداما على هواتفنا، ولكن ما لا تعلمه أنه أيضا التطبيق الذي يحتل مساحة كبيرة من ذاكرة التخزين الداخلية للهاتف الذكي، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك هو جميع الوسائط التي تتلقاها أو تشاركها عبر خدمة الدردشة طوال اليوم، ويتم حفظها كل ليلة في النسخة الاحتياطية للدردشات على الجهاز.

متجر Microsoft Store ينافس جوجل وآبل بهذه الميزات



مع إعلان شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات عن نظام تشغيلها الجديد ويندوز 11؛ أعلنت الشركة أيضا عن تغيير شامل لمتجر التطبيقات الخاص بها Microsoft Store والذي حصل على عدد كبير من الميزات والتي جعلته ينافس مع تطبيقات جوجل وآبل.

تعرف على تاريخ إطلاق لعبة أفاتار الجديدة Frontiers of Pandora



استعرضت شركة "يوبيسوفت"، إصدارها الجديد من لعبة أفاتار الشهيرة والمسمى Avatar: Frontiers of Pandora، وكشفت مطورة الألعاب الفرنسية عبر مؤتمرها بمعرض الترفية الإلكتروني السنويE3 2021، عن إعادة إحياء فيلم الخيال العلمى أفاتار Avatar لجيمس كاميرون من خلال لعبة الجديدة.

Galaxy S21 FE.. سامسونج تؤجل إطلاق أرخص هاتف رائد لهذه الأسباب



يبدو أن أزمة نقص أشباه الموصلات أصبحت كالشبح الذي يهدد كل شركات الهواتف الذكية الكبرى مثل هواوي وآبل وجاءت تقارير لتعلن أن سامسونج هي الأخرى الضحية الأحدث حيث ستقوم بتأجيل هاتفها الرائد Galaxy S21 FE .

كشفت شركة تكنو Tecno، عن أحدث هاتف ذكي يحمل علامتها ويقدم إعدادات كاميرا تأتي لأول مرة ضمن هواتف الشركة، ويأتي هاتف Phantom X ضمن فئة الفلاجشيب، حيث تركز الشركة الصينية حاليا على المنافسة في قطاع الهواتف الرائدة.

5 خطوات للتسوق عبر تطبيق واتساب



أضاف تطبيق المراسلة الأشهر في العالم واتساب WhatsApp، خاصية جديدة تتيح لمستخدميه التسوق بسهولة عبر منصة الدردشة، والتي تأتي كجزء من خطة شركة فيسبوك لإدخال أدوات التجارة الإلكترونية ضمن منتجاتها المختلفة.

بـ 77 مليون دولار.. هونر تبيع الوحدات الأولى من سلسلة Honor 50 في دقيقة واحدة



أعلنت شركة هونر Honor، رسميا خلال الأسبوع الماضي، عن سلسلة هواتفها الأحدث Honor 50، بعد عدة أشهر من التسريبات والشائعات انطلقت تشكيلة الهواتف الخمسين للشركة الصينية، بإمكانيات قوية ومواصفات رائدة إلى جانب دعم خدمات جوجل.

3.95 مليار شخص.. حدث تاريخي يشهده سوق الهواتف الذكية



أفاد تقرير شركة Strategy Analytics، بأن نصف سكان العالم الآن يستخدمون الهواتف الذكية، في يونيو من هذا العام، وهو ما يمثل أول حدثا تاريخيا يقع في سوق الهواتف الذكية العالمي، منذ أكثر من ربع قرن.

واتساب يتيح لمستخدمي أندرويد ميزتين جديدتين.. تعرف عليهما



يعمل فريق مطورو واتساب، على إضافة المزيد من الميزات لتطبيق التراسل الأشهر في العالم، ومن المتوقع أن تحصل خدمة الدردشة الاجتماعية على العديد من المزايا خلال العام الجاري 2021.