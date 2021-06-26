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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مائل للحرارة على القاهرة الكبرى.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس - ارشيفيه
حالة الطقس - ارشيفيه

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس اليوم بمختلف المحافظات وعلى رأسهم القاهرة الكبرى.

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وأوضح بيان هيئة الأرصاد، إنه من المقرر أن يكون الطقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا، كما يكون الجو لطيف ليلا ، وتصل نسبة الرطوبة بالقاهرة الكبرى 70، والسواحل الشمالية 85، وشمال الصعيد 30.

 

و توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح"، كما أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلًا.

 

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة ، القليوبية".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

درجة الحرارة الكبرى القاهرة: 37

درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 24

درجة الحرارة الكبرى مطروح: 31

درجة الحرارة الصغرى مطروح: 22

درجة الحرارة الكبرى سيوة: 39

درجة الحرارة الصغرى سيوة: 24

درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: 32

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: 23

درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: 37

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: 24

درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 32     

درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: 22

درجة الحرارة الكبرى طنطا: 37

درجة الحرارة الصغرى طنطا: 24

درجة الحرارة الكبرى السويس: 37

درجة الحرارة الصغرى السويس: 22

درجة الحرارة الكبرى كاترين: 32

درجة الحرارة الصغرى كاترين: 19

درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: 38

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 26

درجة الحرارة الكبرى الفيوم: 37

درجة الحرارة الصغرى الفيوم: 22

درجة الحرارة الكبرى المنيا: 37

درجة الحرارة الصغرى المنيا: 23

درجة الحرارة الكبرى سوهاج: 40

درجة الحرارة الصغرى سوهاج: 24 

درجة الحرارة الكبرى الأقصر: 41

درجة الحرارة الصغرى الأقصر: 25

درجة الحرارة الكبرى أسوان: 42

درجة الحرارة الصغرى أسوان: 26

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