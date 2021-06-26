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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نائب الزمالك: التجديد للاعبين هدفه منحهم الشعور بالاستقرار لتقديم أفضل ما لديهم

صدى البلد

أكد محمد الأتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن ملف التجديد جعل اللاعبين يشعرون بحالة من الإستقرار.

 

وأضاف الأتربي، خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية الزمالك، مساء الجمعة:"كنا كلجنة حين آتينا لإدارة الزمالك نريد تجديد التعاقد معه ولكنه سافر ولم يعد.. التجديد للاعبين هدفه منحهم الشعور بالاستقرار لتقديم أفضل ما لديهم في الملعب".


وعن حساب دعم الجماهير للنادي قال:"الحساب فُتح من أسبوع بموافقة الجهة الإدارية وسيُستخدم في كرة القدم وباقِ الألعاب والأنشطة الرياضية وسيتم استخدامه في هذا الخصوص وسنستفيد من هذه المبالغ التي دعم بها محبي الفريق بالنادي".

 

وتابع الأتربي:" كل شخص في الإدارة له تخصصه وكابتن حسين السيد وفاروق جعفر يتوليان ملف التجديد".
 

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو لاعبا الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة.

وقام لاعبو الزمالك بعمل ممر شرفي لزيزو والونش قبل انطلاق التدريبات ومصافحتهما بعد تجديد الثنائي للقلعة البيضاء.

وحرص محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه دعوة عشاء لزملائه بالفريق عقب نهاية المران مساء اليوم الجمعة من أجل الاحتفال بتمديد عقده مع النادي.

وأكد الونش أن هذه الدعوة نابعة من الترابط القوي بين اللاعبين وبعضهم البعض في نادي الزمالك.

وحرص نجوم الزمالك على تلبية دعوة الونش بعد التدريبات، بأحد المطاعم داخل النادي.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خوض تدريبات فنية بالكرة خلال التدريبات مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات متنوعة بالكرة بجانب أداء بعض التدريبات البدنية تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة يوم الإثنين المقبل بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك موقف المفاوضات مع عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لـ طلائع الجيش، من أجل انضمامه خلال الفترة المقبلة للقلعه البيضاء.

واكد المصدر أن عمرو جمال ليس ضمن الأسماء المرشحة ، ولكن قد تم طرحه أكثر من مره من جانب الكابتن فاروق جعفر ولكن تم رفضه.

الأتربي محمد الإتربي الزمالك الونش زيزو

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