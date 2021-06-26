الدم بقى ميه.. شاب يتخلص من والدته واخرى تطعن زوجها بسكين المطبخ|الجريمة في أسبوع

جرائم بشعة

مصرع شاب بطلق نارى على يد آخر في الدقهلية

العثور على جثة شاب متحللة داخل منزله بدمنهور

جرائم بشعة وقعت خلال الأسبوع الماضي ، بدايتها عندما تخلص شاب من والدته بمنطقة العمرانية بعدما سدد لها 4 طعنات فارقة حتى الموت واخرهم قيام سيدة بقتل زوجها في ظروف غامضة، مستخدمة سكين، بمركز منفلوط شمال محافظة أسيوط.

«صدى البلد» يرصد أبشع الجرائم التي وقعت خلال الأسبوع.. شرع شاب في قتل والدته بمنطقة العمرانية بعدما سدد لها 4 طعنات وتبين انه مريض نفسيًا وكان يعالج بالمستشفى لفترة طويلة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول ربة منزل مسنة مصابة بعدة طعنات وتم إسعافها ووضعها تحت الملاحظة، بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ وبيان ملابسات الواقعة وأشارت التحريات الأولية برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن نجل المجني عليها هو مرتكب الواقعة.

وأضافت التحريات برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن المتهم يعاني من انفصام بالشخصية وخرج منذ فترة من المستشفى وهو من سدد لوالدته عدة طعنات بخجة انها ليست والدته وشخصية أخرى تنتحل صفتها.

وشرحت التحريات تحت اشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث ان شقيق المتهم يعاني ايضا من مرض نفسي ومحتجز باحد المستشفيات النفسية والعصبية لتلقي العلاج وأن المتهم كان محتجزا أيضا ولكن والدته أخرجته من المستشفى منذ عدة أشهر قبل أن يشرع في قتلها.

ألقت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

الجريمة الثانية

كما، عثر أهالي منطقة قراقص التابعة لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، على جثة شاب متحللة داخل منزله، في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي قريه أبو إصبع حسنين الخولي بمنطقة قراقص التابعة لمدينة دمنهور، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل المجاورة في المنطقة.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين وجود "السيد. ع. ع"، ٤٠ سنة، داخل غرفة نومه في حالة تحلل، ومرت على وفاته أكثر من 5 أيام، مما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة من منزله ، وتم نقل الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة ولحين التصريح بالدفن.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الجريمة الثالثة

كما، تمكنت أجهزة البحث الجنائي فى القليوبية من كشف غموض مقتل شخص يحمل جنسية عربية سعودي الجنسية متزوج من مصرية ومقيمين بقرية كفر الصهبي مركز شبين القناطر فى القليوبية ، حيث تبين ان زوجته المصرية طعنته بسكين في مشاجرة بينهما بسبب زواجه عليها وحاولت تضليل المباحث بالإدعاء بانه سقط علي السكين أثناء الإعداد لذبح خروف بالمنزل.

القي القبض علي المتهمه وتحرر محضر بالواقعة وإحيلت للنيابة التي تولت التحقيق وامرت نيابة شمال القليوبية بحبس المتهمه 4 ايام علي ذمة التحقيقات وطلب تحريات مباحث القليوبية حول الواقعة والتصريح بدفن جثة القتيل وإستعجال تقرير الطب الشرعي في الواقعة.

تلقي اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر بوفاة شخص يحمل جنسية عربية " سعودي الجنسية " ومقيم قرية كفر الصهبي ووجود شبهه جنائية عقب إدعاء زوجته إصابته بطعنه سكين اثناء التجهيز لذبح خروف بالمنزل.

إنتقل الرائد حسام الحسيني معاون مباحث مركز شبين القناطر وبالفحص تبين ان المجني عليه إصيب بجرح طعني وتوفي اثناء تلقي العلاج في أحد المستشفيات وإدعاء الزوجه انه إصيب اثناء ذبح خروف بمنزلهم بقرية كفر الصهبي .

بتضييق الخناق علي الزوجه والمعاينه تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة وإعترفت الزوجه انها وراء طعن زوجها بالسكين خلال مشاجرة نشبت بينهما لقيامه بالزواج عليها مما اصار غضبها فتشاجرت معه وخلال المشاجرة طعنته بسكين طعنه غائرة تسببت في وفاته بعد نقله لتلقي العلاج بالمستشفي.

وتبين من التحريات ان الزوجه تدعي ر ا 35 سنة ومتزوجه من القتيل من مايقرب 10 سنوات ولديهما 4 اطفال صغار ومقيمين قرية كفر الصهبي مركز شبين القناطر وانها فوجئت بزواجه عليها من شابة تصغرها فنشبت بينهما مشادة تحولت لمشاجرة فطعنته بسكين وحاولت إخفاء الجريمة بالإدعاء بسقوطه علي السكين اثناء الإعداد لذبح خروف ولكن بتضييق الخناق عليها إعترفت بانها وراء الجريمة بعد ان ثبت من معاينة الجثة وجود شبهة جنائية في الواقعة.

الجريمة الرابعة

كما، لقي شاب مصرعه على يد آخر بإحدى قرى الدقهلية بسبب مشادة كلامية بينهما، أطلق على إثرها أحدهم النار على الآخر .

ورد إخطارا من مديرية أمن الدقهلية من مركز دكرنس يفيد بورود بلاغ بمصرع ممدوح سعد زغلول مقيم ميت الحلوج التابعة لمركز دكرنس على يد شاب يدعى محمد م م بناحية دكرنس نتيجة طلق نارى إثر خلافات بينهما.

تم نقل الجثة لمستشفى دكرنس العام انتظارا لتقرير الطب الشرعى وإصدار قرار النيابة.

الجريمة الخامسة

كما، أقدمت سيدة على قتل زوجها في ظروف غامضة، مستخدمة سكين، بمركز منفلوط شمال محافظة أسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن اسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوقوع جريمة قتل للموطن محمود. ش.ف 59 سنة على يد زوجتة ر.ا.ق 40 سنة منفلوط بسلاح أبيض وذلك فى واقعة مقتل زوج على يد زوجته فى منفلوط

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى وأخطاء النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.