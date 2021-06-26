رسميا .. المصري يعلن استمرار تجميد مستحقات لاعبي الفريق لأجل غير مسمى

قررت إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، استمرار تجميد مستحقات لاعبي فريق الكرة لأجل غير مسمى.

ويأتي ذلك بعد خسارة الفريق أمام الانتاج الحربي مساء أمس الجمعة، وتجمد رصيد المصري بقيادة مدربه علي ماهر عند 43 نقطة في المركز الثاني، بعدما تلقى هزيمته السادسة بالدوري هذا الموسم.

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وكتب نادي المصري عبر "فيسبوك" :"قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية استمرار تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي إلى أجلٍ غير مسمى وذلك بعد خسارة الفريق المفاجئة أمام نظيره فريق الانتاج الحربي متذيل جدول الترتيب بهدفين لثلاثة في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة".

استعاد فريق الإنتاج الحربي، نغمة الفوز الغائبة منذ شهر فبراير، بانتصار مثير على حساب مضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة (3-2) مساء اليوم الجمعة، باستاد الإسكندرية في الجولة 27 للدوري المصري الممتاز.

تقدم المصري بهدف سجله عمر كمال عبد الواحد، في الدقيقة 30 من ضربة جزاء، ولكن الإنتاج الحربي تعادل سريعا (31) بهدف التنزاني حميد ماو، ثم أضاع المصري ضربة جزاء عن طريق أحمد جمعة (38).

وتقدم المصري مجددا بهدف مدافعه إسلام صلاح في الدقيقة 45+3 ولكن مصطفى البدري، قاد الإنتاج الحربي للتعادل (69)، وأحرز البديل الصاعد محمود رجب هدف الفوز (84).

وأهدر أحمد جمعة مهاجم المصري فرصة إضافة هدف ثان بعدما أتيحت له ضربة جزاء في الدقيقة 38 حيث تصدى لها أحمد يحيى حارس الإنتاج.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أحرز إسلام صلاح هدف التقدم للمصري لينتهي أحداث الشوط الأول للفريق البورسعيدي بنتيجة (2-1).

الشوط الثاني، قلب فريق الإنتاج الحربي الطاولة حيث كانت البداية عن طريق مصطفى البدري في الدقيقة 69.

وقبل نهاية المباراة بست دقائق أحرز محمود رجب هدف الفوز للإنتاج الحربي لتنتهي المباراة بنتيجة (3-2).

الفوز الأول بعد غياب طويل

ويعتبر هذا الفوز هو الأول لفريق الإنتاج الحربي منذ فبراير الماضي وقتها فاز على فريق الجونة بنتيجة (3-2) ضمن حسابات الأسبوع الـ11.

وأصبح هذا الفوز هو الثالث لـ لإنتاج الحربي هذا الموسم بعد الفوز على المقاولون العرب والجونة.

وحقق الإنتاج الحربي أول فوز مع مدربه الحالي أحمد عبد المنعم كشري وهو أول انتصار منذ يوم 2 فبراير/شباط الماضي، حين تغلب على الجونة بنتيجة (3-2) أيضاً وظل غائبا عن الفوز على مدار 14 مباراة.

ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأخير وله مباراتان مؤجلتان ضد الأهلي وبيراميدز.