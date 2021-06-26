أُسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”، حيث انتهت الاربعاء الماضي منافسات الجولة الثالثة من المجموعتين الخامسة والسادسة.

وأسفرت مباريات اليوم عن تأهل منتخبات البرتغال وألمانيا وإسبانيا رفقة منتخبي فرنسا والسويد لدور الـ 16.

مباريات دور ثمن النهائي لـ يورو 2020 والمواعيد

ونستعرض تباعًا مباريات دور ثمن النهائي لـ يورو 2020

ويلز ضد الدنمارك: السادسة مساء يوم 26 يونيو

إيطاليا ضد النمسا : التاسعة مساء يوم 26 يونيو

هولندا ضد جمهورية التشيك: السادسة مساء يوم 27 يونيو

بلجيكا ضد البرتغال: التاسعة مساء يوم 27 يونيو

كرواتيا ضد إسبانيا: السادسة مساء يوم 28 يونيو

فرنسا ضد سويسرا: التاسعة مساء يوم 28 يونيو

إنجلترا ضد ألمانيا: السادسة مساء يوم 29 يونيو

السويد ضد أوكرانيا: التاسعة مساء يوم 29 يونيو

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية أن منظمي بطولة يورو 2020، سيمنعون وضع زجاجات المشروبات الكحولية أمام اللاعبين المسلمين بشكل إجباري.

وحسب ما ذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية أنه مع بداية دور ثمن النهائي المقبل من يورو 2020 سيتم سؤال الفرق، المدربين واللاعبين قبل المؤتمر الصحفي إن كان هناك اعتراض على تواجد زجاجة المشروب بالمؤتمر الصحفي.

ولفت النجم الفرنسي بول بوجبا، الأنظار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أبعد زجاجة خمر من أمامه خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بمواجهة فرنسا وألمانيا في يورو 2020.

وقام بول بوجبا بإبعاد زجاجة خمر عنه، وهي أحد رعاة البطولة، وكذلك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة التي جمعت بين منتخبي فرنسا وألمانيا، على ملعب "أليانز أرينا"، بمدينة "ميونخ" الألمانية.

والمعروف عن بول بوجبا أنه دائما ما يلتزم بتقاليد الدين الإسلامي، ويحرص على أداء مناسك العمرة كل عام تقريبا، ويلتزم بقراءة الفاتحة قبل بداية أي مباراة، والصيام في شهر “رمضان”.

وتقام اليوم السبت 26 - 6 - 2021 مبارتين هامتين بدور الـ 16 لمنافسات بطولة أمم أوروبا يورو 2020.

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

ويلز x الدنمارك – الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max

إيطاليا x النمسا – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max