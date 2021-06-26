عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة أصدقائها .. شاهد نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها

صدى البلد

احتفلت الفنان الجميلة نيرمين الفقي بعيد ميلادها من خلال حسابها الشخصي على موقع انستجرام

و نشرت نرمين الفقي عدة صور برفقة اصدقائها ، مما حاز علي اعجاب متابعيها .

وكتبت نيرمين الفقي على حسابها بـ انستجرام: «صباح الخير و السعادة زي النهاردة يوم 21/6 الساعة 5 صباحا يشاء السميع العليم اني أجي للدنيا الجميلة يارب الستر والصحة والتوفيق»، بينما على طريقة عادل إمام كتبت من خلال صفحتها على فيسبوك: « مش النهاردة عيد ميلادي ».

 

ندمت على عريسين ودور تمثيل.. لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي حتى الآن !

بفستان مميز.. نيرمين الفقي تتألق في حفل زفاف أماني كمال


واحتلت نيرمين الفقي مكانة خاصة في قلوب جماهيرها من جيل التسعينات الذين تعلقوا بها وافتتنوا بجمالها الهادئ وطلتها الساحرة في عدد من الأعمال الناجحة أواخر التسعينات وأوائل الألفية الجديدة وأبرزها السيرة الهلالية، وحيلة الجوهري، و رُد قلبي، والبحار مندي، والليل وآخره.


كما تربعت نيرمين الفقي على عرش الفنانات الأكثر جمالا في الوقت الحالي، واستطاعت أن تحافظ على بريقها وجمالها رغم اقتراب عمرها من الـ 50 عامًا، لكنها كانت وظلّت الأجمل دائمًا.

 

وظهرت نيرمين الفقي متألقة في عدد من الأعمال الأخيرة، أهمها مسلسل النمر، ولؤلؤ، وضل راجل، وأبو العروسة، وجبل الحلال.

السؤال الذي بات يطارد نيرمين الفقي من خلال كل المنصات التي تظهر عليها، والكلمة التي دائما تتردد على أسماعها مع كل لقاء تلفزيوني « الزواج »، لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي ؟

 

والمفاجأة أن نيرمين الفقي لا ترفض الزواج كمبدأ، لكن انشغالها بتفاصيل عملها وأشياء أخرى لم تسمح لها بالتفكير في الأمر.


وقالت نيرمين الفقي في أحد اللقاءات، إن بداياتها الفنية شهدت نشاطا كبيرا وأعمالا عدة، ولم تكن تفكر في الزواج لانشغالها بالانتشار والنجاح الفني.

 

وقالت أيضا إن اعتناءها بوالدتها المريضة لفترة كبيرة شغلها كثيرا عن الزواج فقررت تأجيل الفكرة، حيث إنها لا ترفض الزواج كمبدأ، وتحب الأسرة وتتمنى أن يكون لها أبناء.

 

اعترفت نيرمين الفقي، أنها ندمت على 3 أشياء، أولها أن شخصين تقدما للزواج منها فرفضت في وقتها لأسباب معينة وكانا جديرين بالموافقة، وهي نادمة على فوات تلك الفرصة.

 

وقالت إن الأمر الثاني هو عدم الموافقة على أداء دور الزوجة الرابعة في مسلسل الحاج متولي، والذي أدته سمية الخشاب وتميزت فيه كثيرا.

 

و كانت قد كشفت النجمة نيرمين الفقي، تفاصيل لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إن والدها انفصل عن والدتها وسافر، معلقة " بابا طلق ماما" موضحة إنها لم تر والدها فى الصغر، وكانت تعيش مع والدتها وخدتها.

وتأثرت نرمين أثناء الحديث عن والدها وقالت : " كان عندى أكثر من أب، بالعائلة و الجميع كان يعاملنى كابنته، ولكن لا يوجد من يعوض الأب الحقيقي".

وأضافت نرمين خلال حوارها، مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، أنها أول مرة تقابلت مع والدها كان فى عمر الـ 16 سنة.

ولفتت إلى أنها طوال 16 عامًا لم تر والدها، ولكن بعد ذلك حدث تقارب بينها وبين والدها.

 

إطلالة نيرمين الفقي عيد ميلاد نيرمين الفقي فستان نيرمين الفقي اعمال نيرمين الفقي صور نيرمين الفقي

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر 26 - 6 - 2021

مباريات دور ثمن النهائي لـ يورو 2020 والمواعيد

نشرة أخبار العالم.. الحكم على الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد بالسجن 22 عاما وتحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

ماذا يحدث بعد صلاة الاستخارة ؟.. 6 علامات والرؤيا المنامية ليست شرطا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يضحي بـ محمد صلاح من أجل التعاقد مع مبابي

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها؟ .. الإفتاء تنهي الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات توقف القلب.. مرشد سياحي يطعم تماسيح ضخمة بيديه|فيديو

بعد سنوات من المطالبات.. تقرير المخابرات الأمريكية عن حقيقة وجود أجسام فضائية|صور

براتب 2 مليون جنيه.. مطلوب زوجين للعمل والعيش على جزيرة ساحرة|صور

أذهل العالم.. شاهد ثعبان ضخم بألوان ساحرة|فيديو

فيديو

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ