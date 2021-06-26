برفقة أصدقائها .. شاهد نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنان الجميلة نيرمين الفقي بعيد ميلادها من خلال حسابها الشخصي على موقع انستجرام

و نشرت نرمين الفقي عدة صور برفقة اصدقائها ، مما حاز علي اعجاب متابعيها .

وكتبت نيرمين الفقي على حسابها بـ انستجرام: «صباح الخير و السعادة زي النهاردة يوم 21/6 الساعة 5 صباحا يشاء السميع العليم اني أجي للدنيا الجميلة يارب الستر والصحة والتوفيق»، بينما على طريقة عادل إمام كتبت من خلال صفحتها على فيسبوك: « مش النهاردة عيد ميلادي ».



واحتلت نيرمين الفقي مكانة خاصة في قلوب جماهيرها من جيل التسعينات الذين تعلقوا بها وافتتنوا بجمالها الهادئ وطلتها الساحرة في عدد من الأعمال الناجحة أواخر التسعينات وأوائل الألفية الجديدة وأبرزها السيرة الهلالية، وحيلة الجوهري، و رُد قلبي، والبحار مندي، والليل وآخره.



كما تربعت نيرمين الفقي على عرش الفنانات الأكثر جمالا في الوقت الحالي، واستطاعت أن تحافظ على بريقها وجمالها رغم اقتراب عمرها من الـ 50 عامًا، لكنها كانت وظلّت الأجمل دائمًا.

وظهرت نيرمين الفقي متألقة في عدد من الأعمال الأخيرة، أهمها مسلسل النمر، ولؤلؤ، وضل راجل، وأبو العروسة، وجبل الحلال.

السؤال الذي بات يطارد نيرمين الفقي من خلال كل المنصات التي تظهر عليها، والكلمة التي دائما تتردد على أسماعها مع كل لقاء تلفزيوني « الزواج »، لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي ؟

والمفاجأة أن نيرمين الفقي لا ترفض الزواج كمبدأ، لكن انشغالها بتفاصيل عملها وأشياء أخرى لم تسمح لها بالتفكير في الأمر.



وقالت نيرمين الفقي في أحد اللقاءات، إن بداياتها الفنية شهدت نشاطا كبيرا وأعمالا عدة، ولم تكن تفكر في الزواج لانشغالها بالانتشار والنجاح الفني.

وقالت أيضا إن اعتناءها بوالدتها المريضة لفترة كبيرة شغلها كثيرا عن الزواج فقررت تأجيل الفكرة، حيث إنها لا ترفض الزواج كمبدأ، وتحب الأسرة وتتمنى أن يكون لها أبناء.

اعترفت نيرمين الفقي، أنها ندمت على 3 أشياء، أولها أن شخصين تقدما للزواج منها فرفضت في وقتها لأسباب معينة وكانا جديرين بالموافقة، وهي نادمة على فوات تلك الفرصة.

وقالت إن الأمر الثاني هو عدم الموافقة على أداء دور الزوجة الرابعة في مسلسل الحاج متولي، والذي أدته سمية الخشاب وتميزت فيه كثيرا.

و كانت قد كشفت النجمة نيرمين الفقي، تفاصيل لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إن والدها انفصل عن والدتها وسافر، معلقة " بابا طلق ماما" موضحة إنها لم تر والدها فى الصغر، وكانت تعيش مع والدتها وخدتها.

وتأثرت نرمين أثناء الحديث عن والدها وقالت : " كان عندى أكثر من أب، بالعائلة و الجميع كان يعاملنى كابنته، ولكن لا يوجد من يعوض الأب الحقيقي".

وأضافت نرمين خلال حوارها، مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، أنها أول مرة تقابلت مع والدها كان فى عمر الـ 16 سنة.

ولفتت إلى أنها طوال 16 عامًا لم تر والدها، ولكن بعد ذلك حدث تقارب بينها وبين والدها.