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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تريند×خبر.. إطلالة جريئة لـ رانيا يوسف.. فرج عامر يتمنى فوز الاهلي.. وهاشتاج الفرعون جاهر للترجي يتصدر الترند

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامة التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين…

شاهد.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد برفقة زوجها أحمد فهمي

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورة جديدة ، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام برفقة وزجها احمد فهمي.

سلمي أبو ضيف تشارك جمهوها صور من عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها بصورة جديدة لها من عطلتها الصيفية ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

بكاش مايو.. شاهد إطلالة جريئة لـ رانيا يوسف عبر انستجرام

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

فرج عامر متمنيا فوز الاهلي علي الترجي: مصر كلها هتفرح

عبر فرج عامر رئيس نادى سموحة عن امنياتة بتحقيق الاهلي الفوز علي الترجي مساء اليوم.

بهاف ستومك.. دينا الشربيني في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشرت الفنانة  دينا الشربيني فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

قبل مباراة الأهلي والترجي.. هاشتاج «الفرعون جاهز للترجي » يتصدر الترند

دشّن عدد كبير من جمهور النادى الاهلى هاشتاج «الفرعون جاهز للترجي » لدعم الفريق قبل مباراة إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام نادى الترجى التونسى.

موجز السوشيال ميديا أخبار دينا الشربيني هنا الزاهد و احمد فهمي مواجهة الأهلي و الترجي اطلالة جريئة سلمي ابو ضيف أجرا اطلالات رانيا يوسف

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