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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

يُحظر على شركات النقل الجوية والبرية والبحرية إدخال فئات أخرى من الركاب

بسبب سلالات متحورة من كورونا.. ألمانيا تحظر دخول المسافرين من البرتغال وروسيا

صدى البلد

أضافت ألمانيا الجمعة البرتغال وروسيا إلى لائحتها للبلدان التي تنتشر فيها نسخ متحورة من فيروس كورونا وهو الأمر الذي يمنع عمليا دخول اشخاص من هذين البلدين.

واعتبارا من الثلاثاء، يُسمح فقط للمواطنين الألمان أو المقيمين الدائمين في ألمانيا بدخول الأراضي الألمانية من هذين البلدين بسبب فيروس كورونا، ويُحظر على شركات النقل الجوية والبرية والبحرية إدخال فئات أخرى من الركاب.

وسيتوجب على مَن يستطيعون دخول ألمانيا، التزام حجر صحي لمدة أسبوعين، حتى لو كانوا يحملون اختبارات تظهر عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

والأربعاء، توقّع المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن تشكّل السلالة المتحورة دلتا التي تمّ اكتشافها في الهند 90% من إصابات فيروس كورونا الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنهاية أغسطس.

وأشارت الدراسات إلى أن سلالة دلتا أكثر قابلية للانتقال بنحو 60% من سلالة ألفا، والتي كانت معدية أكثر من السلالة الأصلية من فيروس كورونا التي ظهرت في ووهان الصينية أواخر عام 2019.

وكانت سلالة ألفا، التي اكتشفت أول مرة في بريطانيا، قد ضربت أوروبا بشدة في أوائل هذا العام، ويُعتقد أن سلالة دلتا، المنتشرة حاليا في بريطانيا، أكثر قابلية للانتقال بنسبة تتراوح ما بين 40 و60 في المئة.

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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن أوغندا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية تكافح في مواجهة موجات التفشي وعمليات الإغلاق والقيود الجديدة.

وأبلغت جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تضررًا في القارة، عن تضاعف الإصابات الجديدة في غضون أسبوعين فقط. وتعاني تونس، حيث المستشفيات ممتلئة وإمدادات الأكسجين منخفضة، من موجة رابعة.

وأكّدت خبيرة منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن سلالة دلتا من فيروس كورونا المكتشف لأول مرة في الهند، تمّ تسجيله في 92 دولة حتى الآن.

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وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن أوروبا في وضع "محفوف بالمخاطر" مع انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا في القارة.

وقالت ميركل إنه يجب على جميع دول الاتحاد الأوروبي، مثلما فعلت ألمانيا، فرض حجر صحي على الوافدين من بريطانيا، آخذة في الاعتبار مخاطر انتشار دلتا.

والمملكة المتحدة ليست مدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبلدان الآمنة، بسبب انتشار دلتا، لكن هذه القائمة ليست ملزمة للدول الأعضاء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه بينما يوفر التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا للأشخاص "طريقة جيدة للمضي قدما" لاستئناف السفر، فلن يكون هذا الصيف "مثل أي موسم آخر. إذ سيكون هذا الصيف أكثر صعوبة من حيث قضاء العطلة".

 

 

 

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