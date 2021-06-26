عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية..أصيب بالشلل بسبب حادث ولجأ لـ زحمة يا دنيا بسبب تراجع مبيعاته

أحمد عدوية
أحمد عدوية

يحتفل اليوم الفنان الكبير احمد عدوية بعيد ميلاده الـ 76، حيث يعد من أهم المطربين الشعبيين فى العالم العربى، بل كان غير فى شكل الأغنية الشعبية فى مصر .

 

ولد أحمد عدوية  فى محافظة المنيا، كان والده تاجر مواشي وكان ترتيبه فى الأسرة قبل الأخير حيث كان له 14 أخا وأختا.

 

بدأ أحمد عدوية  الغناء عام 1969 فى شارع (محمد علي) فى مقهى (الآلاتية) ، ثم اتجه للغناء فى الأفراح والحفلات جاءته الشهرة فى عام 1972 من خلال حفل عيد زواج المطربة (شريفة فاضل) الذي حضره عدد من الفنانين والصحفيين وكان موجود فى الحفل صاحب كازينو (الأريزونا) وعرض عليه العمل هناك، ثم قام بتسجيل إسطوانتين لشركة (صوت الحب) ومن هنا جاءت شهرته.

 

من أشهر أغاني  احمد عدوية الشعبية : (السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب)، استعانت به السينما ليغنى فى الأفلام بسبب شهرته.

 

 تعرض احمد عدوية  لحادث مثير للجدل في بداية التسعينيات كاد ينهي حياته تسبب في إصابته بالشلل لفترة طويلة وابتعد عن الأضواء تماما إلى أن استعاد عافيته مؤخرا وبدأ يظهر تدريجيا ببعض المحاولات البسيطة سواء بإعادة توزيع أغانيه القديمة أو مشاركة بعض النجوم الشباب في أغنيات ذات طابع شعبي مثل أغنيته (الناس الرايقة) مع المطرب اللبناني (رامي عياش) والتي لاقت نجاحًا واستحسانًا كبيرًا.

 

كواليس زحمة يا دنيا زحمة : 

 

تعد اغنية زحمة يا دنيا زحمة من أشهر أغانى الفنان الراحل احمد عدوية ،وقد  كشف الموسيقار هاني شنودة، عن كواليس أغنية “زحمة يا دنيا زحمة”، قائلا:" المنتج الخاص بالفنان أحمد عدوية تحدث معي وأخبرني أن مبيعات عدوية آخر فترة ليست جيدة" مضيفا:" بالرغم من أن أغاني عدوية كانت مع بليغ حمدي وكبار الموسيقيين ولكنها أرزاق".

 

وأضاف “شنودة” خلال حواره ببرنامج “المواجهة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، :" منتج عدوية أعطاني حرية اختيار الأغنية.. موضحا:" كان في ملف مليان أغاني وأنا اخترت منه أغنية “زحمة يا دنيا زحمة”.

وأوضح أن المنتج لم يكن يريد الأغنية ولكني أصريت عليها نتيجة ما تحتويه من كوبليهات رائعة تعبر عن الشعب المصري، مضيفا:" الشعب المصري يعد أعجوبة زمنية ومدرك لكافة الامور".

 

وأشار إلى أنهم لم يندهشوا بالأغنية في بداية الأمر، وبعد مرور الوقت تحدث معي عدوية مرة أخرى من أجل إنتاج الأغنية.

 

وأكد على أن “أغنية زحمة يا دنيا زحمة”، كانت أول أغنية شعبية تحتوي على طبل وموسيقى غريبة، منوها إلى أنه خلال تسجيل الأغنية تجمهر المواطنين أمام الاستوديو من أجل الاستماع لها وهذا كان خير دليل على نجاحها.

 

 

 

أحمد عدوية زحمة يا دنيا زحمة بليغ حمدي الفنان أحمد عدوية المطرب الشعبي

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر 26 - 6 - 2021

مباريات دور ثمن النهائي لـ يورو 2020 والمواعيد

نشرة أخبار العالم.. الحكم على الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد بالسجن 22 عاما وتحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

ماذا يحدث بعد صلاة الاستخارة ؟.. 6 علامات والرؤيا المنامية ليست شرطا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يضحي بـ محمد صلاح من أجل التعاقد مع مبابي

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها؟ .. الإفتاء تنهي الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات توقف القلب.. مرشد سياحي يطعم تماسيح ضخمة بيديه|فيديو

بعد سنوات من المطالبات.. تقرير المخابرات الأمريكية عن حقيقة وجود أجسام فضائية|صور

براتب 2 مليون جنيه.. مطلوب زوجين للعمل والعيش على جزيرة ساحرة|صور

أذهل العالم.. شاهد ثعبان ضخم بألوان ساحرة|فيديو

فيديو

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ