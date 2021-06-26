فى عيد ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية..أصيب بالشلل بسبب حادث ولجأ لـ زحمة يا دنيا بسبب تراجع مبيعاته

يحتفل اليوم الفنان الكبير احمد عدوية بعيد ميلاده الـ 76، حيث يعد من أهم المطربين الشعبيين فى العالم العربى، بل كان غير فى شكل الأغنية الشعبية فى مصر .

ولد أحمد عدوية فى محافظة المنيا، كان والده تاجر مواشي وكان ترتيبه فى الأسرة قبل الأخير حيث كان له 14 أخا وأختا.

بدأ أحمد عدوية الغناء عام 1969 فى شارع (محمد علي) فى مقهى (الآلاتية) ، ثم اتجه للغناء فى الأفراح والحفلات جاءته الشهرة فى عام 1972 من خلال حفل عيد زواج المطربة (شريفة فاضل) الذي حضره عدد من الفنانين والصحفيين وكان موجود فى الحفل صاحب كازينو (الأريزونا) وعرض عليه العمل هناك، ثم قام بتسجيل إسطوانتين لشركة (صوت الحب) ومن هنا جاءت شهرته.

من أشهر أغاني احمد عدوية الشعبية : (السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب)، استعانت به السينما ليغنى فى الأفلام بسبب شهرته.

تعرض احمد عدوية لحادث مثير للجدل في بداية التسعينيات كاد ينهي حياته تسبب في إصابته بالشلل لفترة طويلة وابتعد عن الأضواء تماما إلى أن استعاد عافيته مؤخرا وبدأ يظهر تدريجيا ببعض المحاولات البسيطة سواء بإعادة توزيع أغانيه القديمة أو مشاركة بعض النجوم الشباب في أغنيات ذات طابع شعبي مثل أغنيته (الناس الرايقة) مع المطرب اللبناني (رامي عياش) والتي لاقت نجاحًا واستحسانًا كبيرًا.

كواليس زحمة يا دنيا زحمة :

تعد اغنية زحمة يا دنيا زحمة من أشهر أغانى الفنان الراحل احمد عدوية ،وقد كشف الموسيقار هاني شنودة، عن كواليس أغنية “زحمة يا دنيا زحمة”، قائلا:" المنتج الخاص بالفنان أحمد عدوية تحدث معي وأخبرني أن مبيعات عدوية آخر فترة ليست جيدة" مضيفا:" بالرغم من أن أغاني عدوية كانت مع بليغ حمدي وكبار الموسيقيين ولكنها أرزاق".

وأضاف “شنودة” خلال حواره ببرنامج “المواجهة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، :" منتج عدوية أعطاني حرية اختيار الأغنية.. موضحا:" كان في ملف مليان أغاني وأنا اخترت منه أغنية “زحمة يا دنيا زحمة”.

وأوضح أن المنتج لم يكن يريد الأغنية ولكني أصريت عليها نتيجة ما تحتويه من كوبليهات رائعة تعبر عن الشعب المصري، مضيفا:" الشعب المصري يعد أعجوبة زمنية ومدرك لكافة الامور".

وأشار إلى أنهم لم يندهشوا بالأغنية في بداية الأمر، وبعد مرور الوقت تحدث معي عدوية مرة أخرى من أجل إنتاج الأغنية.

وأكد على أن “أغنية زحمة يا دنيا زحمة”، كانت أول أغنية شعبية تحتوي على طبل وموسيقى غريبة، منوها إلى أنه خلال تسجيل الأغنية تجمهر المواطنين أمام الاستوديو من أجل الاستماع لها وهذا كان خير دليل على نجاحها.