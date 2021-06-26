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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد جديد لسيارات المخابرات العامة في مصر.. تعرف عليه

مزاد سيارات
مزاد سيارات

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، عن تنظيم فعالية مزاد للسيارات جديد، من ضمن الفعاليات التي قامت بها مؤخرا ، والذى يأتي هذه المرة لسيارات المخابرات العامة .

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن مزاد سيارات المخابرات العامة سيقام في 11 يوليو المقبل ، ويتم الحصول على كراسة الشروط ومعرفة المواصفات من المخابرات العامة بكوبري القبة بجوار مدرسة النقراشي الثانوية اعتبارا من السبت ٢٠٢١/٦/٢٦ وحتى السبت الموافق ٢٠٢١/٧/١٠ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة ٢ ظهرا نظير مبلغ ٤٠٠ ج وكذلك معاينه السيارات . 

اما تأمين دخول جلسه المزاد فيقدر بـ ١٠ آلاف جنيه ، و تسدد قبل جلسه البيع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية ٧ ش الدكتور محمد حامد فهمى بالدقي أمام بنك فيصل الإسلامي .

وتابعت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، ان مزاد السيارات الخاص بالمخابرات العامة يضم سيارات كالتالي بيجو 406 موديل 2004 و2005 و2000و 2001 و2002 ، و بيجو 407 موديل 2006 ، بيجو 308 موديل 2011 ، و تويوتا فان موديل 2001 .

وسيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2006 ، و اتوبيس مرسيدس موديل 2012 ، و جيب جراند شيروكي 1998 و1999 ، و 2 رينو ميجان موديل 2008 ، و فولكس فاجن بورا 2003 ، و تويوتا ميكروباص لا يرخص 2000 ، و رينو سانديرو 2018 ، و فورد نصف نقل 2 كابينة 2010 .

إضافة الى سيارة تويوتا افالون 2014 ، و تويوتا ميني باص 2007 ، و Bmw 523i 1998، و تويوتا كورولا 2003 ، و نيسان ميني باص 2013 ، و بيجو 308 موديل 2011 ، و بيجو 407 موديل 2006 .

 

وسيارة تويوتا فان موديل 2002 ، و تويوتا نصف نقل 2 كابينة 1997 ، و تويوتا كورولا 2003 ، و بيجو 406 موديل 2005 ، و أودي 2017 ، و مرسيدس لوري 1978 ، و تويوتا ميني باص 2003 ، و 2 رينو ميجان 2008 و2009 ، و بيجو 407 موديل 2005 ، و مرسيدس 200 موديل 1990 .

 

بالإضافة الى سيارات موديلات أخرى و موتوسيكلات و فيسب وسيارات ربع نقل .

 

وأكدت الهيئة انه في حاله عدم رسو المزاد على الشخص يسترد التأمين ثاني يوم الجلسة من الهيئة أيضا ولن تقبل تأمينات يوم جلسة المزاد ويدفع الـ ٣٠٪ فور الرسو والباقي خلال ١٥ يوم والبيع بدون عموله وشامل الرسوم الجمركية والبطاقة الضريبية ، ويشترط شرائه سيارة واحده فقط ملاكي وفى حاله شراء اكثر من سيارة يشترط وجود بطاقه ضريبية .

الهيئة العامة الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزاد للسيارات مزاد المخابرات العامة

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