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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صابرين : امرأة قوية دفعتنى لـ حلم .. والإنس والنمس تجربة تمنيتها .. عروستى تجربة شبابية .. واعتذرت عن المحكمة لهذا السبب

صابرين
صابرين

صابرين لـ صدى البلد : 

عدم وجود أدوار تصلح لى سبب ابتعادي عن السينما

سعيدة بـالتعاون مع “ هنيدى ” و" شريف عرفة " لأول مرة 

 

حالة من النشاط الفنى تعيشها الفنانة صابرين ، وذلك بعد أن تعاقدت على بطولة مسلسل “ حلم ” ، كما تنتظر عرض فيلمين جديدين لهما ، وهما “ عروستى” و" الأنس والنمس"  ، صدى البلد التقت بها فى حوار ، كشفت عن كواليس تلك الأعمال وسبب اعتذارها عن فيلم المحكمة .

 

فى البداية أكدت الفنانة صابرين أنها تعاقدت علي المشاركة في بطولة مسلسل حلم، والذى من المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل ، حيث من  من المقرر أن تقوم بتصوير مشاهدها خلال الايام القليلة القادمة ، حيث تدور أحداث العمل في إطار 45 حلقة. 

 

وأكدت “ صابرين ” أنها تلعب  داخل الأحداث شخصية سيدة أعمال تمتلك مصنع تديره بنفسها، كما أن لديها خلافات مع عائلتها.

 

وتابعت “صابرين”: العمل يضم عددا كبيرا من الفنانين مثل وفاء عامر، أنوشكا، محمد رياض ، نضال الشافعى ، ومن إخراج حسني صالح وتأليف محمد رجاء ، ولعل هذه  المرة الاولى التى العب فيها مثل تلك الشخصية ، فهى امرأة قوية وصاحبة كلمة نافذة.

 

وكشفت الفنانة صابرين أنها اعتذرت عن المشاركة فى بطولة فيلم “ المحكمة ” ، الذى يتم تصويره حالياً ، تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة ويعتمد على البطولة الجماعية .

 

وتابعت “ صابرين” ، أنها اعتذرت عن المشاركة فى فيلم المحكمة لضيق الوقت، حيث أنه كان من المقرر أن يتم تصوير مشاهدها ، خلال شهر رمضان الماضى تزامناً مع تصويرها مسلسلها الرمضانى “ كله بالحب " .

 

وأوضحت الفنانة صابرين أنها تنتظر عرض فيلمها الجديد "الإنس والنمس" ، والذى تجسد ضمن أحداثه دورًا مختلفًا وجديدًا، ويشارك فى بطولته الفنان محمد هنيدى .

 

وأكدت صابرين  ، أنها  سعيدة بهذا العمل، حيث تعتبر الإنس والنمس تجربة فنية كانت تتمنى أن تخوضها، لأنها كانت ترغب فى التعاون مع المخرج شريف عرفة والفنان محمد هنيدي لأول مرة فى مشوارها الفني. 

 

كما كشفت صابرين إنها انتهت من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم “عروستى”، معبرة عن سعادتها بخوض تلك التجربة السينمائية الجديدة.

 

وقالت صابرين: فيلم عروستى من الأعمال الفنية التى أحببتها، خاصة أنه يعد تجربة شبابية، وكنت أرغب في تقديم مثلها قبل ذلك”.

 

وأضافت: “فيلم عروستى يشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم وجميلة عوض، وتدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى”. 

 

وكشفت الفنانة صابرين عن أسباب قلة أعمالها السينمائية  خلال السنوات الماضية ، مؤكدة ان الادوار التى كانت تعرض عليها فى الفترة الاخيرة لم تكن تشعر انها تصلح لها .

 

وتابعت صابرين : هناك دماء جديدة من مخرجين  دخلت فى مجال السينما ، وربما تكون المرحلة العمرية التى أعيشها الان مطلوبة فى السينما ،لذا فمن المقرر ان أعود  الى السينما من خلال عملين هما الأنس والنمس وعروستى .

صابرين عروستى الفنانة صابرين نضال الشافعي الفنان محمد هنيدي فيلم المحكمة المخرج شريف عرفة مسلسل حلم

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