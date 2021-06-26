السيطرة علي حريق بالمنطقة الزراعية المجاورة لشريط السكة الحديد بأسوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بالسيطرة على حريق هائل شب فى الزراعات المجاورة لشريط السكة الحديد والطريق الزراعى القاهرة/ أسوان بالقرب من قرية بلانة بمركز نصر النوبة بأسوان، بعد أن تسبب فى تعطل الحركة المرورية والسكة الحديد لنحو ساعتين.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، بلاغاً بنشوب حريق فى مساحة من الزراعات الشرقية المجاورة للسكة الحديد والطريق الزراعى القاهرة/ أسوان أمام قرية بلانة بمركز نصر النوبة شمال أسوان، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.

وأقرأ أيضاً:



وكان فد أفتتح مساء الجمعة مهرجان مانجو أسوان 2021 بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ حيث تنظمه الإدارة العامة للإستثمار بالمحافظة بمشاركة 12مزارع وتاجر من العارضين ، بالإضافة إلى الجمعيات الزراعية المختلفة ويستمر على مدار 5 أيام.

ويأتي ذلك فى إطار سعى محافظة أسوان لإستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها إقتصادياً وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ويضم المهرجان معرضاً لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية وذلك بحديقة الورد بكورنيش النيل.

وقد أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإستفادة من المميزات النسبية لأسوان لإستثمار ثرواتها الطبيعية والزراعية من النخيل والمانجو والنباتات العطرية ، بجانب المواد التعدينية والمحجرية وغيرها لتعظيم القيمة المستفادة منها وتحويلها إلى منتجات قادرة على المنافسة السوقية والتصدير إلى الخارج بما يحقق مكاسب ملموسة للمزارعين وللإقتصاد القومى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن تنظيم المهرجان يأتى فى ظل التواصل المستمر بين المحافظة وشركاء التنمية من المزارعين والجمعيات الزراعية حيث مخطط إقامة مهرجان مماثل لتسويق أنواع البلح الأسوانى المتميز بالجودة الغذائية العالية.

وأضافت أبوزيد بأن معرض مهرجان المانجو يضم أنواع عديدة منها والمشهورة في أسوان وهى السكرى والعويسى والزبدة والدبشه و الجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقه.

وأوضحت بأن الهدف من تنظيم مهرجان مانجو أسوان هو تعريف السوق المصرى بأسبقية محافظة أسوان فى إنتاج محصول المانجو على مستوى الجمهورية حيث يوجد ما يزيد عن ١٠٠ ألف طن مانجو يتركز زراعتها بادفو وفارس وبنبان والمنصورية، وتصل قيمتها السوقية لنحو 2 مليار جنيه ، ويمكنها أن توفر نحو ألفين مشروع فردي للشباب ما بين التجميع والفرز والتوزيع والنقل والبيع.