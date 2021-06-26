لحظات توقف القلب.. مرشد سياحي يطعم تماسيح ضخمة بيديه|فيديو

تبحث الدول عن صناعات ترفيهية مبتكرة لجذب السياح من جميع أنحاء العالم، لكن المرشد السياحي «جويدو» يأتي في المركز الأول لتنشيط السياحة في كوستاريكا، عن طريق إطعام التماسيح الضخمة بيديه.

في صور ومقاطع صادمة يظهر المرشد السياحي «جويدو» وهو يقفز في نهر تاركوليز Tarcoles قي كوستاريكا لإطعام التماسيح البرية التي يصل طولها إلى 17 قدمًا، بيديه.

تحمل التماسيح الضخمة في كوستاريكا أسماء المشاهير مثل «باريس هيلتون »و«أنجلينا جولي» و«جاستين بيبر» و«نيكول ريتشي».

تأتي عروض المرشد السياحي لإطعام التماسيح بيديه، خلال رحلاته بالقارب السياحي على طول نهر Tarcoles في كوستاريكا.

فيقفز من على القارب في الماء لإطعام التماسيح البرية التي يصل طولها إلى 17 قدمًا (5.1 متر) (بالدجاج المجمد).

يقول المصور جوش: "ليس لدي أي فكرة عن أوراق اعتماد [جويدو] الرسمية كمرشد سياحي، أو ما إذا كان لديه أي منها، لكنه بالتأكيد يعرف كيف يظل على قيد الحياة هناك."