تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

وسط حقل في سانتا ماريا زاكاتيبيك بالمكسيك، ظهرت حفرة في الأرض ممتلئة بالمياه، ثم بدأت في الاتساع بشكل مخيف حتى اقتربت من ابتلاع المنازل، ففي غضون أيام نما قطرها من خمسة إلى ما يقرب من 100 متر.

بعد أيام من انشغال العالم بحفرة الجن بوادي برهوت في اليمن، توجهت الأنظار نحو سانتا ماريا زاكاتيبيك منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعدما انشقت الأرض لتكشف عن حفرة ضخمة ظهرت في حقل بوسط المكسيك دون سبب واضح.

بداية ظهور الحفرة

سمع صاحب منزل في الحقل المكسيكي ضوضاء عالية بالخارج، لكنه لم يستطع تحديد مصدر الصوت، وفي الصباح بعد التجول في المكان، تفاجأ بحفرة في الأرض قطرها خمسة أمتار.

كان قطر الفتحة الموجودة في الأرض يبلغ في البداية خمسة أمتار، لكن خلال يومين فقط اتسعت الحفرة بشكل خطير، واقتربت من المنزل حتى أصبح على حافة الهاوية.

تحركت السلطات في المكسيك لمعرفة سبب اتساع الحفرة الغريبة، وأوضح المنسق العام للدفاع المدني المحلي «خوسيه أنطونيو راميريز» أن الحفرة الممتلئة بالمياه مستمرة في الاتساع.

حيث يبلغ قطرها الآن 97 مترا في 78 مترا، وهو حجم ملعب كرة قدم تقريبًا، كما أن المنزل الوحيد القريب قد أصبح في خطر.

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