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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

مصر تسجل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة والقضاء الأمريكي يعلن حكمه على قاتل جورج فلويد.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

شكري يبحث هاتفياً مع وزير خارجية الصين ملف سد النهضة والتنسيق بين البلدين في مواجهة كورونا
الاتحاد الأوروبي: سحب القوات الأجنبية من ليبيا فورًا
أمريكا تطالب بتحقيق مستقل في مقتل 3 من موظفي "أطباء بلا حدود" في إقليم تيجراي في إثيوبيا
السعودية تعيد فتح 12 مسجدا بعد اتخاذ إجراءات لمواجهة كورونا
مسؤول أمريكي: على إيران التواصل مع الطاقة الذرية فورا لضمان استمرار اتفاق المراقبة
بايدن يلتقي الرئيس الأفغاني ويؤكد: الشراكة لم تنته
الرئيس الأفغاني: بايدن أكد أن السفارة الأمريكية ستواصل عملها في كابل


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية اعلنت عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 208957  حتى اليوم.

وذكرت "الأنباء" أن وزير الخارجية المصري سامح شكري بحث هاتفيا مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي أوجه العلاقات الثنائية والدفع قدما بكل مجالات التعاون، اتساقا مع الفرص والإمكانات المتاحة بالبلدين وسبل مكافحة فيروس كورونا، حيث ناقش الجانبان بشكل مطول ومعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبي من كل جوانبه وأبعاده.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن قادة الاتحاد الأوروبي طالبوا سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا بشكل فوري مشددين على ان الحوار هو الحل الأمثل لإنهاء النزاع بين الأطراف الليبية.

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وأكد القادة في اليوم الثاني والأخير لقمتهم الرسمية التزامهم بعملية تحقيق الاستقرار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة مؤكدين ضرورة إجراء الانتخابات على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق في ال24 من ديسمبر المقبل وان يتم قبول نتائجها من قبل الجميع.

وأشارت "القبس" إلى أن الولايات المتحدة دعت إلى  إجراء تحقيق مستقل في مقتل ثلاثة من العاملين في منظمة "أطباء بلا حدود" في إقليم تيجراي في إثيوبيا، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حكومة إثيوبيا "تتحمل في نهاية المطاف المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني".

وقالت "الجريدة" إن وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، أعلنت أنها افتتحت 12 مسجدا في 6 مناطق بعد إكمال اجراءات لمواجهة كورونا، لافتة إلى أن المساجد التي جرى استخدام المعقمات فيها احترازيا وإعادة فتحها: أربعة مساجد في منطقة جازان، وثلاثة مساجد في منطقة الحدود الشمالية، ومسجدان في منطقة الباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والشرقية وعسير.

وذكرت "الوطن" أن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قاله إنه يجب على إيران التواصل مع وكالة الطاقة الذرية "دون تأخير" لضمان استمرار اتفاق مراقبة الأنشطة النووية في إيران.

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دوليًا، قالت "الأنباء" إن القضاء الأمريكي حكم على الشرطي السابق ديريك شوفين، الجمعة، بالسجن لمدة 22 عاما ونصف عام لقتله الأمريكي ذي الأصول أفريقية جورج فلويد، وهي عملية قتل أثارت أكبر مظاهرات في البلاد من أجل العدالة العرقية منذ عقود.

وأشارت "الوطن" إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أكد في اجتماع مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، أن الشراكة بين الولايات المتحدة وأفغانستان “لم تنته”، وأضاف أن الشراكة ستستمر، على الرغم من الانسحاب المزمع للقوات الأمريكية.

ونقلت "الجريدة" عن غني قوله إن بايدن أكد له  السفارة الأمريكية ستواصل عملها في كابل. وأعرب عن "قناعته التامة" بأن قرار انسحاب القوات الأمريكية من بلاده "يفتح فصلا جديدا في علاقاتنا مع الولايات المتحدة ولا يعني التخلي عن أفغانستان".

 

مصر فيروس كورونا كورونا جورج فلويد الكويت اثيوبيا سد النهضة تيجراي شكري الصين ملف سد النهضة الإقليمي الدولى الصحف الكويتية

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