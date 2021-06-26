تعرف على غيابات الترجي أمام الأهلي قبل موقعة اليوم السبت

يستضيف فريق الأهلي نظيره الترجي التونسي على ستاد الأهلى والسلام في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة تأكيد التأهل للمباراة النهائية.

وأعلن فريق الترجي التونسي غياب كل من المدافع محمد علي اليعقوبي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما يغيب غيلان الشعلالي لاعب خط الوسط بسبب الإصابة العضلية.

وحسين الربيع من فيروس كورونا حيث لا يزال في الحجر الصحي بسبب الإصابة به منذ أسبوع ما جعله بعيدًا عن الفريق منذ مباراة الذهاب.

وكان النادي الأهلي حقق الفوز علي فريق الترجي التونسي بنتيجة هدف دون رد في ذهاب نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وسبق أن لعب الترجي مع الأهلي في مصر 10 مباريات، أقيمت على 3 ملاعب، هي القاهرة وبرج العرب والسويس الجديد.

ففي استاد القاهرة، خاض فريق باب سويقة 5 مباريات ضد الأهلي، الذي حقق الفوز مرتين وتعادل 3 مرات.

وكانت الأولى في إياب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا 1990، وتعادل الفريقان سلبيا، قبل أن يفوز الترجي بركلات الترجيح.

وفي ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2001، تعادل العملاقان دون أهداف أيضا، قبل أن يفوز الأهلي في دور مجموعات دوري الأبطال 2007 بنتيجة 3-0.

كما انتصر المارد الأحمر على الترجي، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2010، بنتيجة 2-1، قبل التعادل (1-1) في دور المجموعات للنسخة 2011.

تفوق في الإسكندرية

وعلى ملعب برج العرب، خاض الفريقان 4 مباريات، شهدت فوزا وحيدا للأهلي و3 تعادلات.

وبدأت هذه المواجهات في ذهاب نهائي دوري الأبطال 2012، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، قبل أن يصطدم الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي نفس البطولة، عام 2017، ليتعادلا 2-2.

كما لعبا مرتين على نفس الملعب في نسخة 2018، بدور المجموعات وتعادلا دون أهداف، وفي ذهاب النهائي فاز الأهلي 3-1.

وفي استاد السويس الجديد خاض الكبيران مواجهة واحدة، كانت في دور مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية، عام 2015، وشهدت انتصار المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

واختتم بيتسو موسيماني، فقرات مران الأهلي بتقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين وسط حماس وتركيز من الجميع.