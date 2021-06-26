أخبار الرياضة.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي.. موقف الزمالك من التعاقد مع عمرو جمال
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة ، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.
مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" اليوم السبت .. والقنوات الناقلة
تقام اليوم السبت 26 - 6 - 2021 مبارتين هامتين بدور الـ 16 لمنافسات بطولة أمم أوروبا يورو 2020.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي
وتأهل الأهلي إلى دور نصف نهائي بعد الفوز على صن دوانز بثلاثة أهداف مقابل هدف مجموع اللقائين.
بعد 10 سنوات.. الترجي يعود لمواجهة الأهلي في القاهرة
وسبق أن لعب الترجي مع الأهلي في مصر 10 مباريات، أقيمت على 3 ملاعب، هي القاهرة وبرج العرب والسويس الجديد.
والد زيزو: اتفقنا على شرط جزائي في العقد.. ومن الممكن أن يرحل
وجه مصطفى سيد والد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، عقب التجديد لنجله لمدة ثلاثة مواسم.
موقف الزمالك من التعاقد مع عمرو جمال
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك موقف المفاوضات مع عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لـ طلائع الجيش، من أجل انضمامه خلال الفترة المقبلة للقلعه البيضاء.