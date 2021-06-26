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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. تعرف على موقف الزمالك من التعاقد مع عمرو جمال.. والأهلي في تحد صعب أمام الترجي

الاهلي والترجي
الاهلي والترجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها:

 

عينه على العاشرة.. الأهلي في تحدي "صعب" أمام الترجي بأفضلية هدف شريف

يستضيف فريق الأهلي نظيره الترجي التونسي على ستاد الأهلى والسلام في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة تأكيد التأهل للمباراة النهائية.

 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي بدور أبطال أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي مرتديا زيه التقليدي، فيما يرتدي الترجي الزي الثاني وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

 

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر 26 - 6 - 2021

تراجعت  أسعار الذهب اليوم السبت في مصر 26-6-2021، بنحو 3 جنيهات لكل جرام؛ وذلك بعد ارتفاع الأسعار، تأثرا بالسوق العالمية.

 

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

نشرت زوجة محمد أبوجبل، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة لزوجها داخل أحد المستشفيات، قبل مباراة الفريق فى الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز أمام نادي مصر المقاصة.

 

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" اليوم السبت .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 26 - 6 - 2021  مبارتين هامتين بدور الـ 16 لمنافسات بطولة أمم أوروبا يورو 2020.

 

بعد 10 سنوات.. الترجي يعود لمواجهة الأهلي في القاهرة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء الجمعة استعدادًا لمباراة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي والمقرر إقامتها مساء غد على ملعب السلام.

 

خاص.. موقف الزمالك من التعاقد مع عمرو جمال

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك موقف المفاوضات مع عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لـ طلائع الجيش، من أجل انضمامه خلال الفترة المقبلة للقلعه البيضاء.

 

  

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