هاتف 5G جديد من أوبو بسعر منافس.. المواصفات الكاملة لـA93s

كشفت أحدث التسريبات القادمة من الصين، عن المواصفات التفصيلية لهاتف أوبو المرتقب، والذي سينطلق إلى الأسواق تحت عنوان Oppo A93s 5G، ومن المقرر أن يصل الهاتف الذي يحمل نموذج رقم PFGM00 أول شهر يوليو المقبل.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يختلف هاتف أوبو A93s 5G، عن إصدار الشركة السابق Oppo A93، من حيث نوع المعالج، إذ يعمل الطراز الجديد بإحدى بمعالجات شركة ميديا تك من نوع Dimensity 700، بدقة تصنيع 7 نانو متر.

وسيأتي هاتف أوبو A93s 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، سنكون قابلة للتوسعة حتي 256 عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، على غرار الإصدار السابق Oppo A93.

وكما لم تتغير سعة البطارية بهاتف أوبو A93s 5G، عن الإصدار السابق، إذ يحزم جهاز A93، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها بقدرة 18 وات عبر منفذ USB-C، إلى جانب منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 مللميتر، وقارئ بصمات أصابع مثبت على جانب الجهاز.

هاتف Oppo A93s 5G

وسيمتاز هاتف Oppo A93s 5G، أيضا بشاشة مسطحة بقياس 6.5 بوصة، من نوع LCD، وبدقة عرض FullHD+، تبلغ دقتها 1080 بكسل +، ستدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، وكما يوجد نوتش على شكل ثقب أعلى يشار الشاشة مخصص للكاميرا السيلفي التي ستأتي بدقة 8 ميجابكسل.

هاتف Oppo A93s 5G

وسيقدم هاتف أوبو A93s 5G، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، ستأتي متصلة بمستشعرين بدقة 2 ميجابكسل من المحتمل أن تستخدم لتصوير العمق والماكرو، وقد تم تصميم الجزء الخلفي المصنوع من الزجاج بأبعاد 162.9 × 74.7 × 8.42 مللميتر، ويبلغ وزنه 189 جرامًا.

سعر هاتف أوبو Oppo A93s 5G

وعلى غرار سابقه، سيعمل هاتف أوبو A93s 5G،، بواجهة المستخدم ColorOS 11.1 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11، ومن المتوقع الإعلان عنه في 9 يوليو المقبل، وستبلغ تكلفته مثل الإصدار الأساسى الذي جاء في شهر يانير الماضي، مقابل سعر 310 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4,854 جنيها مصريا).