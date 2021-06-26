شركة مياه سيناء تحذر من ربط خطوط الشبكة الجديدة بالعريش مع القديمة

حذرت شركة مياه سيناء من قيام المواطنين بمدينة العريش بسيناء، بتوصيل خطوط الشبكة الجديدة بمدينة العريش مع الخطوط القديمة على خط واحد، كما يتم ترك محابس التحكم مفتوحة أو مسربة الأمر الذي يؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من المياه في شوارع العاصمة العريش.





وقال المهندس مصطفي عبد الفتاح، مدير قطاع شمال سيناء بشركة مياه الشرب، الأمر يتسبب فى حدوث إهدار للمياه فى الشبكة القديمة وانخفاض في كميات الضخ.



وأضاف “يؤدي إلي عدم وصول المياه لبعض المشتركين، وكذلك عودة المياه الراكدة ومياه الآبار من الشبكة القديمة إلى الشبكة الجديدة عند توقف عمليات الضخ، الأمر الذي يؤدي إلي حدوث تلوث.. لذا فقد وجب فصل الشبكة القديمة نهائيا عن المنزل والاكتفاء بمصدر الشبكة الجديدة”.

فائض الخزانات

وأضاف أنه تلاحظ ترك فائض الخزانات أو المحابس فى حال صعود المياه بدون موتور، لذا فقد طالبت الشركة بغلق المحابس بعد ملء الخزانات لعدم إهدار المياه.

وأكد عبد الفتاح، أنه سيتم دخول الشبكات الجديدة تباعا للمناطق التى لم تصلها المياه، وذلك بعد التجربة وإنهاء الملاحظات وذلك لاستدامة الخدمة بالشبكة الجديدة وضمان عمليات الضخ يوميا على جميع الأحياء.

وأهاب رئيس المدينة، اللواء ماجد محمد أحمد، المواطنين، المحافظة على المياه وخاصة المهدرة من المزاريب فوق الأسطح والبلكونات وذلك أثناء ضخ المياه؛ حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون والمخالفة والغرامة.