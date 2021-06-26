لتحسين التركيز .. تمارين يوجا سهلة من البيت .. فيديو

قدم برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم السبت 26-6-2021 تمارين يوجا بسيطة تعمل على حرق الدهون وتجهيز العضلات وتحسين التركيز ، باستخدام طرق ووضعيات جديدة أثناء الوقوف، وهي مفيدة لتقوية عضلات الجسم .



وتابعت كوتش سارة أن هذه التمارين من اليوجا ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، موضحة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

تعاني العديد من السيدات والرجال من مشكلة ضعف عضلات الصدر، ولتقويتها يمكن الإستعانة ببعض التمارين الخفيفة والتي لاتستغرق وقتاً طويلاً .



وقدمت كوتش سارة من خلال برنامج صباح البلد بعض التمارين الرياضية من اليوجا المهمة لتقوية عضلات الصدر ، والتي يمكن تطبيقها بسهولة في المنزل بالاستعانة ببعض الأوزان الخفيفة والثقيلة بالتبادل .



تمارين كمال الاجسام بالدمبل

و يختار العديد من الأشخاص تمارين كمال الاجسام بالدمبل. نظرًا لأن هذه لا تتطلب الذهاب إلى صالة الرياضة يمكن أن تكون التمارين التي تستخدم فيها الدامبل طريقة فعالة لتقوية عضلاتك.



حيث أن تمارين كمال الاجسام بالدمبل مناسبة أيضا للمبتدئين الذين يرغبون في بدء برنامج التدريب والأشخاص الذين يريدون أداء التمارين بمعدات بسيطة دون الحاجة إلى الذهاب للصالة الرياضية.



وضع في اعتبارك أنه من الجيد التركيز على استهداف جميع مناطق الجسم. معظم التمارين في هذه المقالة لن تؤدي إلى عزل منطقة واحدة بالكامل، بل ستعمل على استهداف جسمك بالكامل.

قم بأداء تمارين كمال الاجسام بالدمبل لمدة تتراوح من 30 إلى 40 دقيقة، أربع مرات في الأسبوع. اسمح بالراحة لمدة يوم كامل على الأقل بين الجلسات.

وقالت "مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية"، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأضافت، "يمكنك القيام بهذه التمارين التي تعزز العضلات لتدعيم مفصل الركبة وبالتالي تقوية العضلات .

نشرة المرأة والصحة.. تمارين اليوجا تساعد في تسهيل عملية الولادة.. تعرف على تجلط الشرايين المرتبط بـ فيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

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