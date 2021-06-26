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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الدواجن اليوم السبت

البط بـ 24 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والأرانب والبط والبيض

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

عرض موقع "صدى البلد"، أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التي استقر سعرها في مستهل تعاملات اليوم السبت 26-6- 2021.

أسعار الدواجن اليوم السبت 26- 6- 2021

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 28 و 27 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 34 و35 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الأمهات بين 22 و23 جنيهًا.
 

 

وبخلاف  أسعار الدواجن؛ تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 2.75 و 3 جنيه، وسجّل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 2.75 جنيه، والكتكوت البلدي 3.75 جنيهات، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.

وبعيداً عن  أسعار الدواجن سجل البيض الأبيض 40 جنيها للكرتونة، بينما البيض الأحمر سعره يتراوح بين 43 و 42 جنيهًا للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدي فسجّلت45  جنيهًا، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيهًا للكيلو.
 

وسجلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيهًا، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكيني 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولر 33 جنيهًا، أما لحم البط الفرنساوي فَيَصِل إلى 24 جنيها، وكيلو لحم البط المسكوفي 47 جنيهًا.

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