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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أغربها هروب طالب بورقة إجابته.. مخالفات أول أسبوع بـ امتحانات الدبلومات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أنهى طلاب الدبلومات الفنية بجميع المحافظات، الأسبوع الأول في امتحانات الدبلومات الفنية 2021، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين في اللجان.

 

وفي هذا التقرير، يرصد “صدى البلد”، أبرز ما تم رصده من مخالفات في اللجان خلال الأسبوع الأول في امتحانات الدبلومات الفنية.

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ضبط مذكرات غش و13 موبايل بحوزة طلاب في لجان الدبلومات الفنية اليوم

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ندوات عن الفطر الأسود لطلاب الدبلومات الفنية بمطروح

مخالفات اليوم الأول 

في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية ، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث ورد للغرفة تقرير من محافظة القاهرة يفيد بضبط 14 جهاز محمول في إحدى لجان السيدة زينب.

 

وفي إحدى لجان المرج ، ألقى طالب بكراسة الإجابة من نافذة اللجنة وتم تحديد الطالب المسئول عن ذلك ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

 

وفي محافظة الجيزة تم رصد طالب احتفظ بكراسة الإجابة في مادة اللغة العربية والانصراف بها، وقد تم استدعاء الشئون القانونية لكل من (الطالب – الملاحظين – مراقب الدور) وذلك لإعمال شئونها والتحقيق.
 

مخالفات اليوم الثاني 

في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية ، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

 

كما شهدت احدى اللجان محاولة التعدي على الملاحظين، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
 

مخالفات اليوم الثالث

في ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية ، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

 

 حيث تم ضبط 5 تليفونات محمولة بحوزة الطلاب، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
 

مخالفات اليوم الرابع 

في رابع ايام امتحانات الدبلومات الفنية ، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول .

 

حيث تم ظبط (عدد 15 من التليفونات المحمولة بحوزة الطلاب) وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واستدعاء الشئون القانونية لإعمال شئونها حيال تلك الحالات.

 

مخالفات اليوم الخامس

في خامس أيام امتحانات الدبلومات الفنية ، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول .

 

حيث تم ظبط (عدد 13 من التليفونات المحمولة بحوزة الطلاب) وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واستدعاء الشئون القانونية لإعمال شئونها حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية  ، ويبلغ بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.

 

وقد خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد 3041 لجنة امتحانية لـ أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2021 والتي من المقرر أن تستمر حتى الخميس الموافق 1 يوليو 2021.

 

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية  تسير بشكل جيد دون حدوث مشكلات.

امتحانات الدبلومات الفنية مخالفات اللجان غرفة العمليات

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