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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: 6 نصائح لتطهير الفنادق من فيروس كورونا

الوقاية من فيروس
الوقاية من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، 6 نصائح لتطهير الفنادق للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

نصائح وزارة الصحة لتطهير الفنادق

 

وأوضحت الوزارة، النصائح كالتالي:

- تعقيم وتطهير الأسطح بصورة منتظمة

- توفير معقمات الأيدي بكل الأماكن

- تطهير الأثاث والأقمشة بانتظام

- الحفاظ على تهوية الفندق جيذا

- التخلص من النفايات بشكل أمن

- تطهير المغسلة الخاصة بالمفروشات والمناشف يوميا

 

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 208957  حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 412 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 279596 من ضمنهم 208957 حالة تم شفاؤها، و 16031 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان، في مبادرة رئيس الجمهورية فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بنقدملك رعاية متكاملة وبالمجان بدايةً من الكشف وحتى العلاج،
زور أقرب وحدة صحية علشان تستفيد بخدمات المبادرة .. 
يمكنك معرفة مكان العيادة الأقرب لك من خلال تطبيق صحة مصر...
نسخة أندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة آيفون
https://apple.co/3gURgYJ
 

فيروس كورونا مساعد خروج النصائح تحاليل

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