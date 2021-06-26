بدء أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم ،بدء أعمال تقدير درجات ( تصحيح) امتحانات الدبلومات الفنية في الكنترولات اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 26/6/2021 .

وقالت وزارة التربية والتعليم إن عدد من ترشحوا هذا العام لتقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات حوالي 50000 عضو.

وكان قد انطلق يوم السبت الماضي الموافق 19 يونيو 2021 ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، بمختلف تخصصاتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19/6/2021 ومن المقرر أن ينتهي يوم الخميس الموافق 1/7/2021.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

التعليم تسمح لطلاب الدبلومات بتأدية هذه الامتحانات من المنزل

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.



ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم وضع خطة لنقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم وضع تعليمات خاصة لرؤساء لجان سير الامتحان خاصة بأعمال الامتحانات والممتحنين والطلاب، والتأكيد على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بالتنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب أو انتحال صفة الطالب إلي الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تصل إلي إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم اختيار السادة المرشحين لوظيفتي (رئيس - مراقب أول) لجنة سير وعددهم (6082) عضو للدور الأول فقط، وقامت لجان الإدارة بإعداد التكليفات الخاصة بالسادة المشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (مراقبين - ملاحظين - إداريين) بإجمالي يصل إلي 180000 عضو.