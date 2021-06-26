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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يتعهد بالدعم الأمريكي الدائم لأفغانستان

لرئيس الأمريكي جو
لرئيس الأمريكي جو بايدن

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمواصلة توفير المساعدة الأمنية لدعم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، مؤكدا دعم بلاده الدائم للشعب الأفغاني، بما في ذلك النساء والفتيات والأقليات، من خلال المساعدات المدنية والإنمائية والإنسانية.

جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس الأفغاني أشرف محمد غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء /باجفاك/ الأفغانية، اليوم السبت، أنه بعد وقت قصير من وصوله إلى واشنطن على رأس وفد رفيع المستوى، التقى الرئيس الأفغاني بالمشرعين الأمريكيين ومسؤولين آخرين والرئيس جو بايدن.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض بأن بايدن أعرب عن قلقه إزاء الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفغانستان، وأشار إلى المساعدة الأمريكية الطارئة الإضافية، بما في ذلك 3 ملايين جرعة من اللقاحات، لمساعدة الحكومة الأفغانية على الاستجابة للوباء.

واتفق بايدن وغني وعبد الله على ضرورة الوحدة بين القادة الأفغان لدعم السلام والاستقرار.

وأعاد الرئيس بايدن التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالدعم الكامل للمفاوضات الأفغانية الداخلية، والتي لم تحرز سوى تقدم ضئيل.


واتفق القادة الأمريكيون والأفغان على أنه بالرغم من أن القوات الأمريكية ستغادر أفغانستان، فإن شراكتهما الثنائية القوية ستستمر.

بدوره، التمس الرئيس الأفغاني أشرف محمد غني، مساعدة الولايات المتحدة على الصعيد الإنساني في مواجهة تحديات كوفيد-19 والجفاف والنزوح بسبب الهجمات الوحشية التي تشنها حركة طالبان.
وقال غني، في تصريح للصحفيين في واشنطن، وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم السبت، إن الحكومة الأفغانية تحترم قرار بدء فصل جديد من الصداقة الثنائية.

ووصف الرئيس الأفغاني قرار إدارة نظيره الأمريكي جو بايدن بسحب القوات من أفغانستان بأنه "خطوة استراتيجية".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أشار غني إلى العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأفغانستان والعلاقات بين الشعبين على المستوى الحكومي، قائلا "كانت مناقشتنا مثمرة"، وأشاد بزيارات بيلوسي المتعددة إلى أفغانستان واهتمامها ببلاده، ولا سيما جهودها في إطار تمكين المرأة الأفغانية.
من جانبها، قالت بيلوسي "مع دخولنا مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، نتطلع إلى معرفة كيف يمكننا تقديم مساعدات إنسانية إلى أفغانستان، وأكدت أنها شهدت التقدم الذي أحرزته أفغانستان والنهوض بالمرأة والفتاة خلال زياراتها التسع إلى البلاد، قائلة "صداقتنا عميقة ونقدرها.. وأؤكد مجددا أن زيارة غني إلى العاصمة هي زيارة مهمة لكلا بلدينا".

واشنطن الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن

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بايدن يتعهد بالدعم الأمريكي الدائم لأفغانستان

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