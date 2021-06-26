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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلات 2021

وحشت الدار.. عبدالله الرويشد يشعل حفلات الرياض ويطرب جمهور السعودية

عبدالله الرويشد
عبدالله الرويشد

أشعل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، حفلته الغنائية ليلة أمس الجمعة 25 يونيو، بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن سلسلة حفلات الرياض التي تقام بتنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ورعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ. 

واختتم عبدالله الرويشد الجزء الأخير من حفل الرياض أمس بعد جزء الفنانة السعودية داليا مبارك التي بدأت الحفل، والفنان فهد الكبيسي الذي قدم الجزء الثاني والأوسط من الحفل المشترك بين النجوم الثلاثة. 

وصل عبدالله الرويشد لمقر الحفل بأحد الفنادق في العاصمة السعودية الرياض، وكان في استقباله سالم الهندي -المدير التنفيذي لشركة روتانا المنظمة للحفل- وقدم «الرويشد» باقة متنوعة من أروع أغانيه، من بينها: (وحشت الدار، العيون، دنيا الوله)، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور. 

يأتي ذلك بعدما أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن طرح تذاكر حفل النجوم «عبدالله الرويشد، داليا مبارك، فهد الكبيسي»، المرتقب يوم الجمعة 25 يونيو بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تكون التذاكر متاحة للبيع لدى الجمهور في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية، عبر مواقع البيع الالكتروني.

وأشارت شركة روتانا منظمة الحفل، إلى أن أسعار التذاكر سوف تبدأ من 1000 ريال سعودي، ويقام الحفل برعاية  الهيئة العامة للترفيه في السعودية. 

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وصول عبدالله الرويشد إلى الرياض استعداد لحفل الغد

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تعرف على أسعار تذاكر عبدالله الرويشد وداليا مبارك وفهد الكبيسي في الرياض

أخر أعمال عبدالله الرويشد 

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبرأحدث أغاني الفنان عبدالله الرويشد، بعنوان «التقينا»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية «التقينا» لـ عبدالله الرويشد، من كلمات: علي مساعد، الحان وغناء: عبدالله الرويشد، توزيع: محمد علي، مكس وماستر: إيهاب نبيل – تامر حسن – علاء عبدالحميد.

وعلى جانب آخر تعاون المطرب الكويتى الكبير عبد الله الرويشد، سفير الأغنية الكويتية، مع الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، فى أغنية بعنوان "نعمة اليقين"، وهى كلماته وألحان حسين محمود. 

 

آخر ألبومات داليا مبارك

طرحت الفنانة السعودية داليا مبارك ألبوم غنائي جديد تعاونت في الحان جميع أغنياته مع الملحن ياسر بو علي، حمل عنوان "في حياتك مستحيل" تضمنت مجموعة متعددة من الأشكال التلحينية الخليجية السعودية التي أبرزت جوانب أخرى في صوت داليا المتميز والناجح بين الجمهور في السعودية والخليج العربي.

وحملت الأغنيات الخمسة في الألبوم تعاونات مع مجموعة من الشعراء والموزعين الموسيقيين، حيث قام الشاعرة "العاليه" بكتابة كلمات الأغنيتين "في حياتك مستحيل" و "لاطحت من عيني"، وقام بتوزيعهما المايسترو هشام السكران، بينما حملت الأغنية الثالثة بالألبوم "أبد ماهو عشاني" كلمات الشاعر "قوس" وتوزيع موسيقي لخالد عز، والذي قام بتوزيع الأغنية الرابعة بالألبوم "تمر البال"بعد أن كتبها الشاعر أحمد الصانع.

وقد حملت الأغنية الخامسة عنوان "وينك الليله" كتبها الشاعر "الجادل" وقام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو هشام السكران، وقام بعملية المكساج والماستر لجميع الأغنيات المهندس جاسم محمد، بعد أن تم تنفيذ الأغنيات موسيقيًا مع أهم العازفين والموسيقيين في العالم العربي، وبأهم الستوديوهات في السعودية والقاهرة.

وأعربت داليا مبارك عن سعادتها بالتعاون الذي جمعها من ناحية الألحان مع الملحن ياسر بو علي، واصفه أن ألحانه للأغنيات "بالعبقرية" والمختلفة والمتميزة في سيناريو اللحن بأغنية عن أخرى، مؤكدة تفاؤلها الكبير بهذه الأغنيات ووصولها الى مسامع الجمهور بأقرب وقت، مظهرة حماسها الشديد لتقديم هذه الأغنيات مباشرة أمام الجمهور بالحفلات الغنائية في السعودية وخارجها.

كما قامت الشركة المنتجة للألبوم "تيونز" بعمل مونتاج فني كرتوني لجميع أغنيات الألبوم الخمسة التي عرضت في قناة داليا مبارك الرسمية في اليوتيوب، مظهره داليا مبارك بشكل مختلف ومميز وجميل، الى جانب توفرها بجميع المكتبات الموسيقية والإذاعية.

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