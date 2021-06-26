الوداد يبحث عن ريمونتادا أمام كايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا

يحل فريق الوداد المغربي ضيفا على نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب سوكر سيتي، من منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الوداد ضد كايزر تشيفز

ويبحث الوداد بقيادة مدربه التونسي فوزي البنزرتي عن ريمونتادا، في مباراة اليوم، بعد السقوط المخيب، في مباراة الذهاب، على ملعب محمد الخامس، بهدف دون رد، السبت الماضي.

وبحسب موقع “ البطولة” المغربي، فأن مسئولو نادي كايزر تشيفز قاموا بتخريب أرضية ملعب سوكر سيتي، للتسبب في متاعب لنادي الوداد في رحلته من أجل التأهل لنهائي البطولة القارية.

وأشار الموقع أن لاعبي الوداد المغربي تفاجئوا بسوء أرضية الاستاد، وهو ما سيؤثر عليهم في فرض طريقة لعبهم، أمام كايزر تشيفز في في مباراة الغد.

علي الجانب الآخر يطمح فريق كايزر تشيفز في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد المغربي، وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويكفي كايزر تشيفز التعادل في مباراة اليوم، لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يواجه الترجي:

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأهلي مع الترجي التونسي، على ستاد السلام، في تمام التاسعة مساء.

كان الأهلي تفوق على الترجي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي، على ملعب حمادي العقربي، في رادس.