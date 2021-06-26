عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوداد يبحث عن ريمونتادا أمام كايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا

الوداد ضد كايزر تشيفز
الوداد ضد كايزر تشيفز

يحل فريق الوداد المغربي ضيفا على نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب سوكر سيتي، من منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

 

الوداد ضد كايزر تشيفز

 

ويبحث الوداد بقيادة مدربه التونسي فوزي البنزرتي عن ريمونتادا، في مباراة اليوم، بعد السقوط المخيب، في مباراة الذهاب، على ملعب محمد الخامس، بهدف دون رد، السبت الماضي.

 

وبحسب موقع “ البطولة” المغربي، فأن مسئولو نادي كايزر تشيفز قاموا بتخريب أرضية ملعب سوكر سيتي، للتسبب في متاعب لنادي الوداد في رحلته من أجل التأهل لنهائي البطولة القارية.

 

وأشار الموقع أن لاعبي الوداد المغربي تفاجئوا بسوء أرضية الاستاد، وهو ما سيؤثر عليهم في فرض طريقة لعبهم، أمام كايزر تشيفز في في مباراة الغد.

 

علي الجانب الآخر يطمح فريق كايزر تشيفز في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد المغربي، وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ويكفي كايزر تشيفز التعادل في مباراة اليوم، لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

الأهلي يواجه الترجي:

 

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأهلي مع الترجي التونسي، على ستاد السلام، في تمام التاسعة مساء.

 

كان الأهلي تفوق على الترجي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي، على ملعب حمادي العقربي، في رادس.

الوداد فريق الوداد كايزر تشيفز الوداد ضد كايزر تشيفز دوري ابطال افريقيا نهائى دورى أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

شاهد.. أجواء تفتيش طلاب الدبلومات بـ العصا الإلكترونية في سادس أيام الامتحانات

تعرف على موعد فتح باب تراخيص المباني بالمحافظات

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

هولندا ترفع معظم القيود المتعلقة بفيروس "كورونا" مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي

بدء أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2021

بايدن يتعهد بالدعم الأمريكي الدائم لأفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يضحي بـ محمد صلاح من أجل التعاقد مع مبابي

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

قرار إماراتي عاجل بشأن الإقامة في البلاد

غدا.. انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في بغداد

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

احذري.. 3 علامات على هاتف زوجك تؤكد خيانته

لحظات توقف القلب.. مرشد سياحي يطعم تماسيح ضخمة بيديه|فيديو

بعد سنوات من المطالبات.. تقرير المخابرات الأمريكية عن حقيقة وجود أجسام فضائية|صور

فيديو

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ