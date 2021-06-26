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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 26 يونيو 2021

صدى البلد

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 26 -6-2021، بالبنوك المصرية أمام الجنيه، مسجلا فى البنك المركزى 51.79 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى بلغ 49.11 جنيه للشراء، 52.15 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 49.02 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع

ويقدم "صدى البلد "، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

استقرار سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم

الدينار الكويتى الأعلى .. تعرف أسعار العملات العربية اليوم الاثنين


وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.79  جنيه للشراء.

52.25  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.08  جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.11  جنيه للشراء.

52.16  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
51.89  جنيه للشراء.

52.20  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.02  جنيه للشراء.

52.28  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.31  جنيه للشراء.

52.20  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
48.36  جنيه للشراء.

52.16  جنيه للبيع.
 

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