سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 26 يونيو 2021

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 26 -6-2021، بالبنوك المصرية أمام الجنيه، مسجلا فى البنك المركزى 51.79 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى بلغ 49.11 جنيه للشراء، 52.15 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 49.02 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع



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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.79 جنيه للشراء.



52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.08 جنيه للشراء.



52.12 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.11 جنيه للشراء.



52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.89 جنيه للشراء.



52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.02 جنيه للشراء.



52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.31 جنيه للشراء.



52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.36 جنيه للشراء.



52.16 جنيه للبيع.

