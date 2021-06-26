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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لسرقة بيانات مهمة.. مايكروسوفت تؤكد تعرضها لهجوم سيبراني جديد

مايكروسوفت تؤكد تعرضها
مايكروسوفت تؤكد تعرضها لهجوم سيبراني جديد

كشفت شركة مايكروسوفت Microsoft، أن أنظمتها تعرضت للاختراق أمس الجمعة، بعد أن تمكن أحد المهاجمين من الوصول إلى وكلاء خدمة العملاء التابعين لها، في هجموم إلكتروني جديد شنته قراصنة الإنترنت للمرة الثانية خودام الشركة الأمريكية في أقل من شهر.


ووفقا لما ذكره موقع “the verge” التقني، قالت عملاقة التقنية الأمريكية، إن الهجمات كانت جزءا من حملة Nobelium، والتي تضمنت محاولة سرقة معلومات شخصية مثل كلمات المرور وأسماء المستخدمين وأرقام التعريف الشخصية.

 

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وأوضحت مايكروسوفت، أن الهجمات استهدفت عملاء محددين في محاولة لسرقة بيانات مهمة، حيث تركزت الهجمات حول عملاء مستهدفين كان من بينهم شركات تكنولوجيا المعلومات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر والخدمات المالية في جميع أنحاء العالم.

 

وأشارت الشركة الأمريكية، إلى إنها تواصلت مع العملاء الذين تأثروا باستخدام مجموعة القرصنة للأدوات، وأن برمجيات Nobelium الخبيثة، لم يعد بإمكانها الوصول إلى جهاز وكيل دعم العملاء.

الهجوم السيبراني السابق استهدف 150 مؤسسة في مايو

في أواخر شهر مايو الماضي، كشفت شركة مايكروسوفت، أنها تعرضت لهجوما إلكترونيا، شنته مجموعة القراصنة الروسية المعروفة باسم " SolarWinds"، وهي المسؤلة عن هجوم الشي تعرضت له أمس أيضا.

واستهدف الهجوم السابق حوالي 3 آلاف حساب بريد إلكتروني في أكثر من 150 منظمة مختلفة، ربعها على الأقل منخرط في التنمية الدولية والعمل الإنساني وحقوق الإنسان.

 

وتضمنت عملية الاختراق التي تعرضت لها مايكروسوفت في 25 مايوم الماضي، رسائل تصيد احتيالي تحوى رابطا ينقل المستخدم إلى تحميل البرامج الضارة التي تسمح للقراصنة بالدخول المستمر إلى الأجهزة المخترقة.

 

هجوم سيبراني يستهدف 20 ألف مؤسسة فى مارس 2021

تعرضت 20 ألف مؤسسة فى الولايات المتحدة، للاختراق بسبب خلل فى أحد خوادم شركة مايكروسوفت، في شهر مارس من العام الجاري أيضا.

 

واستهدفت مجموعة من الهاكرز برنامج البريد الإلكتروني التابع لشركة مايكروسوفت Microsoft Exchange، المستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات الكبرى.

 

وكانت مجموعة الهاكرز الصينية Hafnium، قد استغلت أربعة نقاط ضعف غير معروفة سابقا فى برامج مايكروسوفت، مكنتهم من التحكم عن بعد فى البريد الوارد دون الحاجة إلى إرسال بريد إلكتروني ضار.

مايكروسوفت هجموم إلكتروني Nobelium كلمات المرور سرقة معلومات

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