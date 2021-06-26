كورونا دلتا تثير مخاوف الصحة العالمية لانتشارها بسرعة أكبر

قال رئيس منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي يوم الجمعة 25 يونيو 2021 ، إن كورونا دلتا COVID-19 ، الذي شوهد لأول مرة في الهند ، هو "الأكثر قابلية للانتقال من بين المتغيرات التي تم تحديدها حتى الآن" ، وحذر من أن كورونا دلتا ينتشر الآن في 85 دولة على الأقل.

في مؤتمر صحفي يوم الجمعة ، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن نقص اللقاحات في البلدان الفقيرة يؤدي إلى تفاقم انتقال كورونا دلتا، ووصف الاجتماع الأخير الذي حضره لمجموعة استشارية تم إنشاؤها لتخصيص اللقاحات، وفقا لموقع usnews.

وقال: "لقد أصيبوا بخيبة أمل لأنه لا يوجد لقاح لتخصيصه" ، منتقدًا الدول الغنية لرفضها مشاركة البلدان النامية على الفور، "إذا لم يكن هناك لقاح ، فماذا تشارك؟"

وقال تيدروس إن المجتمع العالمي يفشل ويخاطر بتكرار الأخطاء التي ارتكبت خلال أزمة الإيدز قبل عقود وأثناء جائحة إنفلونزا الخنازير عام 2009 عندما وصلت اللقاحات إلى البلدان الفقيرة فقط بعد انتهاء تفشي المرض.

وقال: "لقد استغرق الأمر 10 سنوات (لمضادات الفيروسات القهقرية) للوصول إلى البلدان ذات الدخل المنخفض بعد أن كان (الإيدز) متفشياً بالفعل في البلدان ذات الدخل المرتفع". "هل نريد تكرار نفس الشيء؟"

لقد أخفق COVAX ، وهو الجهد المدعوم من الأمم المتحدة والذي يهدف إلى توزيع اللقاحات على البلدان الفقيرة ، في العديد من الأهداف لمشاركة لقطات COVID-19 ، ومن غير المتوقع أن يقوم أكبر مورد له بتصدير أي لقاحات حتى نهاية العام، من غير المحتمل أن تصل مئات الملايين من الجرعات التي وعدت بها دول بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى في أي وقت قريب.

"لدينا من خلال COVAX هذا الشهر جرعات صفر من لقاح AstraZeneca ، جرعات صفر من لقاح Pfizer ، جرعات صفر من لقاح (جونسون وجونسون) ،" أقر الدكتور بروس إيلوارد ، كبير مستشاري رئيس منظمة الصحة العالمية. "كل واحد من موردينا غير قادر على التوريد خلال هذه الفترة لأن الآخرين يطالبون بهذه المنتجات ، والبعض الآخر يقوم بتلقيح السكان الصغار جدًا غير المعرضين للخطر."

مع تخفيف القيود على الحدود وإجراءات الصحة العامة الأخرى في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وفي البلدان الأخرى ذات معدلات التطعيم المرتفعة ، حذر مسؤولو منظمة الصحة العالمية من أن هذا قد يؤدي إلى عودة ظهور المرض.

قالت ماريا فان كيركوف ، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن COVID-19: "إن الوضع العالمي هش للغاية". قال فان كيركوف إنه بينما ينخفض ​​انتقال العدوى في أوروبا ، هناك العديد من الأحداث الرياضية الكبيرة إلى حفلات الشواء في الفناء الخلفي والتي لها عواقب على انتشار المرض.

قال فان كيركوف: "إن فيروس دلتا ، الفيروس ، سيستمر في التطور، في الوقت الحالي ، تعمل تدابيرنا الصحية والاجتماعية ، ولقاحاتنا ، وعملنا التشخيصي ، وعملنا العلاجي، ولكن قد يكون هناك وقت يتطور فيه هذا الفيروس ولا تتطور فيه هذه الإجراءات المضادة ".

في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلن المسؤولون البريطانيون أنهم سيسمحون لـ60 ألف مشجع بحضور نصف نهائي ونهائيات بطولة كرة القدم الأوروبية في ملعب ويمبلي بلندن - الأمر الذي أثار استياء بعض خبراء الصحة العامة.

وصفها لورنس يونغ ، عالم الفيروسات بجامعة وارويك ، بأنها "مقلقة ومربكة" ، قائلة إن هناك بيانات محدودة لإثبات سلامتها ، خاصة بالنظر إلى انتشار متغير دلتا الأكثر عدوى. "(إن) الفرص الحتمية لانتشار الفيروس في الأماكن المغلقة مثل المراحيض هي وصفة لكارثة."