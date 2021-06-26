بسام الشماع يكشف تفاصيل عودة 114 قطعة أثرية مصرية مهربة| فيديو

قال بسام الشماع الباحث في علم المصريات إنه توجد صعوبة في عودة 114 قطعة، حيث أنها تعتبر نقطة تحول في استعادة الاثار، معقبا "بدون مبالغة عودة 114 قطعة من فرنسا تلك المرة لها طابع ومذاق خاص من الفرحة، وذلك لأنها تعتبر من الاثار غير مسجلين، فكان من المستحيل عودتها مرة أخري إلى أرض الوطن".

وأضاف بسام الشماع خلال استضافته في برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دي إم سى"، أن منقبين الاثار يأخذوا التصاريح من وزارة الاثار حتى يكون التنقيب شرعي وصحيح، كما أن وزارة الثقافة تكون مشرفة على هذا التنقيب، كاشفا أن القطع التي تنتج عن هذا النوع من التنقيب تصبح مسجلة رسميا من الوزراة، وأى قطعه مهربة من التي تم تسجيها رسميا بالوزارة تعود في وقتها عند الرجوع لمعلموتها المسجلة في الوزارة.

وأشار بسام الشماع، إلى أن يوجد نوع أخر من الحفر غير السرمي وهو "حفر الخلسة"، وهو ما حدث في الـ 114 قطعة التي تم تهريبهم، حيث أن يوجد بعض الأشخاص التي قامت بالحفر غير الرسمي، وقاموا بتهريب هذه القطع الاثرية خارج الدولة، ولكنها ظهرت في الغرب دون رقم أو تسجيل، فكان من المستحيل عودة تلك الاثار.

وأكد، أن تم بذل العديد من المجهودات من قبل جميع الاجهزة بالدولة، حتى أن يتم إثبات ملكية هذه القطع للدولة المصرية، ومنها وزارة الخارجية والنائب العام ووزارة الأثار والعديد من العلماء التي تسعي لاثبات ملكية مصر لهذه الاثار.

وفي سياق أخر أكد بسام الشماع أن المصرى القديم كان يقدس الاحتفالات ومقبلة على الفرح والحياة وكان له السبق فى تدشين الاحتفالات العامة خاصة أنه لم تكن حياته فقط مقتصرة على تحنيط المقابر والمومياوات.

وأوضح بسام الشماع أن عيد تل بسطة منذ أيام القدماء المصريين كان يقوم به المواطنين بركوب المراكب فى نهر النيل ويصفقون ويعبرون الضفة الشرقية عبر نهر النيل ومن هنا جاءت الجينات المصرية بتوافد المواطنين لنهر النيل فى الأعياد ومنها القناطر ، ومياه نهر النيل ناهيك عن تفصيل النحت للسمك فى مقابر سقارة بالإضافة إلى أن تمليح السمك تعود للقدماء المصريين .