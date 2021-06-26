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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من القنصلية السعودية في سيدني لرعايا المملكة

السعودية
السعودية

اصدرت القنصلية السعودية العامة في سيدني بأستراليا، نداءا عاجلا لجميع رعاياها داخل البلاد بضرورة الإلتزام بما فرضته السلطات المحلية في سيدني، بإعلانها اليوم (السبت) تمديد النطاق الجغرافي لفرض الإغلاق ليشمل إضافة إلى مدينة سيدني الكبرى، منطقة بلو ماونتن وسنترال كوست وولونغونغ، اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم 25 يونيو 2021، ولمدة أسبوعين.

 

وذكرت القنصلية السعودية بسيدني أنه حرصا من القنصلية على سلامة المواطنين، دعت الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية ومتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية على موقعها الإلكتروني https://www.nsw.gov.au/covid-19.

 

وأفادت القنصلية السعودية بأنه يمكن التواصل معها في الحالات الطارئة، من خلال الوسائل التالية: هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين (0473999119)، البريد الإلكتروني لشؤون السعوديين [email protected]، داعية الله ان يحفظ الجميع من كل مكروه.

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سيدني تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ أكثر من شهر

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قادما من أستراليا .. "القاتل الأحمر" يظهر في دبي

 

كانت الحكومة الأسترالية قررت فرض حالة الاستعداد القصوى وعزل عام  على مدينة سيدني لمدة أسبوعين ابتداء من مساء السبت، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 

وذكرت الحكومة إن العزل يأتي كمحاولة لاحتواء تفش سريع لسلالة "دلتا" من فيروس كورونا في أكبر مدن أستراليا.

 

وبدأت السلطات الأسترالية تطبيق عزل عام على أكثر من مليون شخص في وسط مدينة سيدني والضواحي الشرقية للمدينة، بسبب تفشي سلالة "دلتا" سريعة الانتشار.


قالت السلطات الصحية إنها بحاجة إلى توسيع ذلك العزل، بعد تسجيل عدد أكبر من الإصابات بالفيروس.

 

وتعد القيود المفروضة على سيدني، التي يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة، هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإغلاق القصيرة ولكن الصارمة، التي تم فرضها في المدن الأسترالية في الأشهر الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
 

وبعدما وصلت حالات الاصابة بالمتغير الجديد  إلى 80 حالة، قالت جلاديس بريجيكليان ، رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز: "على الرغم من أننا لا نريد فرض أعباء ما لم نضطر لذلك ، للأسف ، هذا وضع يتعين علينا القيام به واتخاذ مايجب".

 

كانت أستراليا أكثر نجاحًا في إدارة الوباء من العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى من خلال عمليات الإغلاق السريعة ، وقواعد التباعد الاجتماعي والامتثال العالي ، حيث أبلغت عن أكثر من 30400 حالة إصابة و 910 حالة وفاة بفيروس كوفيد -19.

 

لكن البلاد تكافح مع طرح التطعيم ، وعانت الولايات في الأشهر الأخيرة من حالات تفشي المرض.

 

وقد تم احتواؤها من خلال تتبع الاتصال السريع  للمخالطين، وعزل آلاف الأشخاص في وقت واحد أو عمليات إغلاق قاسية.

 

ومن المقرر أن يشمل الإغلاق يوم السبت في نيو ساوث ويلز أيضًا مناطق بلو ماونتينز والساحل الأوسط وولونجونج ، التي تحيط بسيدني.

 

بموجب القواعد المعمول بها حتى 9 يوليو ، يمكن للناس مغادرة المنزل للعمل الأساسي أو الرعاية الطبية أو التعليم أو التسوق.

 

وسيكون لبقية الولاية قيود على التجمعات العامة وستكون الأقنعة إلزامية في الأماكن  المغلقة .

 

وقالت بريجيكليان في إفادة صحفية "لم يكن هناك جدوى من القيام بذلك لمدة ثلاثة أيام أو خمسة أيام لأنه لم يكن لينجز المهمة".

 

كانت الحكومة  مترددة في فرض الإغلاق ، لكن عددًا متزايدًا من خبراء الصحة طالبوا به ، حيث لا تزال أستراليا غير محصنة إلى حد كبير.

القنصلية السعودية استراليا سيدنى اغلاق تام سلالة دلتا

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