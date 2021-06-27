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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية النواب تناقش مشروع قانون التأمين الموحد.. والخارجية تبحث أزمة جوازات السفر

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجلاء العسيلي، بشأن عدم تطبيق المادة 41 من قانون الخدمة المدنية على الموظفين بالجامعات الحكومية المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس.

 

كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: حسام الدين المندوة، طارق السيد محمود، بشأن تحصيل قيمة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة من الأندية ومراكز الشباب بأثر رجعي من 2017 ومشكلة تطبيق وزارة المالية للقيمة المضافة على اشتراكات الأندية الرياضية بأثر رجعي.

 

وتناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الاحد،  قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.


وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

 

أجندة خارجية النواب

 

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طلبي الإحاطة المقدمان من النائب عمرو حسين هندي، بشأن تأخر تسليم جوازات السفر للمواطنين المقيمين بدولة الكويت، والنائب سعودي عبدالرحمن عبدالغفار، بشأن تأخير بعض المعاملات القنصلية بالدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية.

 

كما تناقش خارجية النواب طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب عبدالمنعم علي إمام، بشأن تأخر وعدم انتظام تسليم وثائق السفر وغيرها من الوثائق، وضرورة ميكنة كل الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين بالخارج.
 

وكذلك  النائب رياض عبدالستار، بشأن تأخر استخراج جوازات السفر في القنصليات المصرية خاصة في الدول العربية مثل السعودية والكويت والامارات والنائب محمد إسماعيل، بشأن شكوى آلاف المصريين بسبب تأخر إجراءات تسليم الوثائق في السفارات المصرية المختلفة.

مجلس النواب مجلس الوزراء الخارجية السعودية قانون الخدمة المدنية

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