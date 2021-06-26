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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. الدولار يحقق رقما قياسيا جديدا فى السوق السوداء ..تفاصيل

صدى البلد

حقق الدولار رقما قياسيا جديدا فى سوق العملة بلبنان فى ظل أوضاع معيشية صعبة بالبلاد.

وتجاوز دولار السوق السوداء لأول مرة في تاريخ لبنان عتبة الـ17 ألف ليرة لبنانية، وبلغ في التعاملات الصباحية مستوى 17 ألف ليرة بيع للصراف، و17300 ليرة شراء للدولار الواحد.

وكان دولار السوق السوداء أمس عند 16500 ليرة لبنانية، وتجاوز معدّل منصة صيرفة التي أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس أن "مجمل عمليات هذا الأسبوع هو 28 مليون دولار أميركي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد".

أزمات مستمرة

وتعيش لبنان أزمات سياسية واقتصادية كبيرة منذ انفجار مرفأ بيروت وما تبعه من استقالة الحكومة وتكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة تسببت الخلافات السياسية فى تعطيلها.

وتسبب الارتفاع الرهيب فى اسعار الدولار فى ازمات فى المواد الغذائية والادوية والألبان ومواد الوقود.

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وكانت أسعار الوقود السائل في لبنان قد ارتفعت الاربعاء الماضي بشكل ملحوظ ليصل سعر صفيحة (الصفيحة تساوي 20 لترا) البنزين 98 أوكتان إلى 46600 ألف ليرة لبنانية بينما وصل سعر صفيحة بنزين 95 إلى 45200 ليرة لبنانية وسجل سعر المازوت 33300 ليرة.
وبلغت الزيادة في سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1700 ليرة و98 أوكتان 1800 ليرة، فيما وصلت الزيادة في سعر المازوت إلى 1600 ليرة. كما ارتفع سعر انبوبة الغاز 1800 ليرة لتسجل 28400 ليرة.
جدير بالذكر أن لبنان يشهد أزمة في توفير الوقود بالمحطات وذلك لقلة الوقود المتوفر نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تشهده البلاد، فضلا عن اختلاف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، حيث يصل سعر الصرف الرسمي إلى 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، كما يتم صرفه رسميا للمودعين في البنوك بالعملة الأجنبية بسعر 3900 ليرة للدولار، فيما يتم الصرف عبر المنصة الاليكترونية صيرفة بسعر 12000 ألف ليرة للدولار.

من جانبها أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية إتخاذ اجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان  من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تفاقم أزمة الوقود لحين انتهاء التشريعات التي تجري مناقشتها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم الذي تتحمله الدولة للوقود.

 

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