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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجيزة: مشروعك وفر أكثر من ١٨ ألف فرصة عمل وقروضا بمليار جنيه

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، عن تنفيذ ٤٠٣١ مشروعا بقيمة إجمالية قدرها مليار و ٥٠ مليون جنيه ضمن مبادرة برنامج المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

 

وأكد المحافظ  ، أن تلك المشروعات ساهمت في توفير أكثر من ١٨ ألف و ٥٨٣  فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة ، وهي تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى الشهر الحالي، وذلك في اطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الجيزة.

 

وأشار المحافظ ، إلى أن مبادرة مشروعك تهدف إلي إحداث تنمية مجتمعية وإقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

 

تنفيذ ٥٥١ مشروع في أخر عام

 

أشار محافظ الجيزة ، أن العام المالي الحالي شهد نجاح كبير للمبادرة حيث تم تنفيذ ٥٥١ مشروع خلال الفترة من ٣٠ /٦/٢٠٢٠ وحتي ٢٠/٦/٢٠٢١  بقيمة تخطت ١٧٥ مليون جنية ساهمت في توفير ٣٥٦٥ فرصة عمل للشباب بالمراكز والقري والأحياء . 

 

وأكد المحافظ ، أن المبادرة تخدم جميع المجالات سواء إنتاجية أو صناعية أو زراعية أو خدمية أو تجارية وغيرها من أفاق العمل المتاح للشباب إقامتها لافتاً إلى أن أى فكرة يتقدم به الشباب يتم مساعدتهم فى دراسة الجدوى والتدريب والتأهيل والتمويل ومتابعتهم أثناء تنفيذ مشروعاتهم.

 

ووجه محافظ الجيزة، بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التى يحتاجها المشروع متمثلة فى دراسات جدوى وفرص التدريب الفنى والإدارى بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التى يقدمها .

 

ولفت إلى أن قري مراكز الصف وأطفيح والعياط وأوسيم ومنشأة القناطر والواحات البحرية وأبو النمرس والحوامدية وكرداسة كان لها نصيب كبير من المشروعات منذ بدء المبادرة حيث تم تنفيذ ١٨٩٤ مشروع بقيمة ٤٣٨ مليون جنية ساهمت في توفير ٨٥٤٣ فرصه عمل للشباب .

الجيزة مشروعك ١٨ ألف فرصة عمل قروضا بمليار جنية محافظ الجيزة المشروعات الصغيرة فرص العمل

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