عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة: العالم لايعترف إلا بالقوة والقدرة على التأثير

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة عن صدور  كتاب أعمال المؤتمر الدولي "مستقبل الاندماج الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي.. في ضوء تناقضات النظام الدولي"، الذي نظمته كلية  الدراسات الإفريقية العليا تحت رعاية  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت إن صدور الكتاب جاء إبرازًا للجهود التي بذلتها وتبذلها الدولة المصرية في الملف الإفريقي بصفة عامة وفي التحركات والمساعي لتحقيق التكامل والاندماج الإفريقي العربي على جميع المستويات والأصعدة بصفة خاصة.

txt

قبل بدء امتحانات اللائحة القديمة.. ‎جامعة القاهرة تصدر تعليمات هامه للطلاب

txt

علاج طبيعي القاهرة تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا المؤجلة

وقال دكتور الخشت ، إن الملف الإفريقي حاضر بقوة في استراتيجية الجامعة وفي ضوء رؤية الدولة الاستراتيجية لتحقيق تكامل عربي إفريقي، مؤكدا أن العالم لايعترف إلا بالقوة والقدرة على التأثير.

وأضاف الخشت، أن الكتاب نتاج مؤتمر دولى بكلية الدراسات الإفريقية بمشاركة كبار الباحثين والمتخصصين في الشئون الإفريقية من 21 دولة.

من جانبه صرح  الدكتور عطية محمود الطنطاوى القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بأن الكلية وضعت نفسها أمام تحدٍ أكاديمي وعلمي يتعلق بمناقشة جدوى التكامل في العالم العربي والإفريقي.

مؤتمر دولى بكلية الدراسات الأفريقية

جدير بالذكر أن أوراق المؤتمر التي أعدها نخبة من كبار الباحثين المتخصصين في الشؤون العربية والإفريقية الذين ينتمون الى ٢١ دولة عربية وإفريقية، ناقشت العديد من القضايا والمسائل ذات الأهمية منها ما يتعلق بالجذور التاريخية للاندماج الوطني في إفريقيا والعالم العربي من خلال كشف جذور التوجهات الوحدوية القارية الكلية، أو التوجهات على المستوى الإقليمي الفرعي، أو التكامل على مستوى الدول بشكل ثنائي أو كلي.

وكشف المؤتمر عن تأثير التحولات في النظام الدولي على الأسس والتوجهات التكاملية في إفريقيا والوطن العربي، من خلال مناقشة تأثير العولمة، والتحولات في ترتيب القوى الدولية والإقليمية، والتحول في مفاهيم القوى، على واقع ومستقبل الاندماج الإقليمي في إفريقيا والوطن العربي، يضاف إلى ذلك التحديات الاقتصادية  التي تواجه التوجهات التكاملية وتعوق دون الاندماج الإقليمي في الوطن العربي وإفريقيا، خاصة تلك التحديات التي تتعلق بالأداء الضريبي، والتحول في نمط التعاملات الاقتصادية، وخاصة في منطقة دول حوض النيل.

وتابع، أن الباحثين  تطرقوا أيضا إلى مسائل التحديات السياسية والأمنية للاندماج الإقليمي في إفريقيا والوطن العربي، تلك النابعة من بعض القضايا والأزمات التي تفرز العديد من التحديات والمعوقات، علاوة على مناقشة الأبعاد الثقافية والاجتماعية للاندماج الإقليمي في إفريقيا والوطن العربي، وهي تلك التحديات التى ترتبط بالقوة الناعمة والأبعاد غير المادية للتكامل والاندماج الإقليمي بين الوطن العربي وإفريقيا، علاوة على إلقاء الضوء على أثر الاندماج الإقليمي على العلاقات العربية الإفريقية، من خلال عرض نماذج خاصة من تطورات تلك العلاقات، والتحديات التي تعيق تطور هذه العلاقات،  وأخيرا إلقاء الضوء على كيفية تحقيق التكامل والاندماج الإقليمي بما في ذلك الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة في الإقليمين، وإبراز التوجهات الجديدة في استغلال تلك الموارد، والخبرات التراكمية التي يمكن أن تحقق أكبر استفادة لجميع الأطراف ذات الصلة.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القا كتاب أعمال المؤتمر الدولي الدكتور محمد عثمان الخشت كلية الدراسات الافريقية

ترشيحاتنا

رسالة دعم من مجدي عبد الغني لـ الأهلى قبل مواجهة الترجي

وظائف للمصريين وتحول بالقاهرة.. صحيفة بريطانية تشيد بمشروع السكك الحديدية بالمحروسة

لخريجي الإعدادية .. شروط الالتحاق بـ المجمعات التكنولوجية للعام الدراسي القادم 2022

بعد 17 عاما.. الفيوم تنجح في تحويل القمامة إلى سماد عضوي.. فيديو

العراق.. هجوم بطائرات مسيرة قرب القنصلية الأمريكية بأربيل

تنافس السجاد العالمي.. قرية البشندي حدوتة مصرية بطعم أوروبي في الوادي الجديد.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على موعد فتح باب تراخيص المباني بالمحافظات

إحالة21 متهما في أكبر قضية تهريب سيارات عبر جمارك مطار القاهرة للجنايات

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

نداء عاجل من القنصلية السعودية في سيدني لرعايا المملكة

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

قرار إماراتي عاجل بشأن الإقامة في البلاد

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

احذري.. 3 علامات على هاتف زوجك تؤكد خيانته

فيديو

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ