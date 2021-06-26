جامعة القاهرة فى أسبوع.. الخشت يترأس مجلس كلية الإعلام ويفتتح أحدث منشآتها ...والكليات تواصل امتحانات الفصل الدراسي الثاني

استحداث برامج ودبلومات متفردة في مجالات الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي والاتصال السياسي



كلية زراعة القاهرة تحصل على 10 شهادات أيزو من المجلس الوطني للاعتماد



شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع العديد من الأخبار والأحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الأسبوع وجاءت كالآتى :

‎ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية الإعلام، لمناقشة عدد من الموضوعات حول مشروعات التطوير المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والتي يتم تنفيذها في الكلية في إطار خطة الجامعة وطموحات الجمهورية الجديدة وذلك بحضور السيد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومشاركة قيادات كلية الإعلام.

‎وقد وجه الدكتور محمد الخشت بتشكيل لجنة عليا لمقارنة المحتوى التعليمي ونظم التعليم مع أفضل 10 كليات إعلام عالمية في ضوء محددات الغايات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة، على أن ترفع تقريرها له وعرضها على مجلس الجامعة. كما أكد على ضرورة حصول الطلاب على فترة تدريب في بيئة العمل الفعلية قبل تخرجهم.

‎وقال الدكتور محمد الخشت، إن كلية الإعلام شهدت تطورات في عدة جوانب، من بينها تحول الدراسة بها إلى نظام الساعات المعتمدة، واستحداث دبلومات جديدة تلائم التوجهات العالمية في المجال الإعلامي وتكنولوجيا المعلومات، من بينها الإعلام الرقمي، والأمن المعلوماتي، والاتصال السياسي، بالإضافة إلى الماجستير الإلكتروني، لافتًا إلى تطوير الكلية لمعايير المراجعة والجودة طبقًا للمعايير العالمية والوصول إلى معايير الاعتماد الأكاديمي الدولي.

‎وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن استوديوهات كلية الإعلام شهدت تطورًا في مختلف الجوانب الفنية والتكنولوجية طبقًا لأحدث المواصفات والمعايير الدولية، وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي وثورة الاتصال، ويساهم في رفع الكفاءة المهنية لخريجي الكلية.

‎وأكد الدكتور محمد الخشت، أن كليات الإعلام تتحمل مسؤولية إنشاء جيل جديد يجمع بين مهارات العصر والمسؤولية الأخلاقية، ويساهم في بناء الدولة الوطنية، مشيرًا إلى الدور الحيوي والمميز الذي تلعبه وسائل الإعلام في كافة المجتمعات، وتزايد أهميتها وقيمتها في العصر الحالي، وانتشار وسائل الإعلام الرقمية على نطاق واسع.

‎ومن جانبها رحبت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، بحضور وترأس الدكتور الخشت مجلس الكلية، ووجهت الشكر للدكتور الخشت على الدعم والمساندة الكبيرة لكلية الإعلام، منذ توليه رئاسة الجامعة في تطوير منظومة العملية التعليمية بالجامعة والتعاقد مع أكبر منصة تعليمية ذكية في العالم، ومواكبة أحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات الدولية، واستحداث وتطوير البرامج واللوائح الدراسية، والتوسع في برامج تخصصات المستقبل، بما ساهم في بدء دخول الجامعة عصر جامعات الجيل الرابع.

‎وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، إن الإعلام الأكاديمي يتجاوب مع التطورات المعاصرة التي يشهدها الإعلام، وأن تطور تكنولوجيا الاتصال ينعكس على المناهج التعليمية، لافتة إلى أن الكلية تحرص على التطوير المستمر بما يتوافق مع التحولات التي تحدث في صناعة الإعلام.

‎وقد افتتح الدكتور الخشت الطابق الجديد بالكلية، والذي يضم قاعات دراسية تضم شاشات تفاعلية، ومقار للبرامج والتخصصات الجديدة التي تم استحداثها خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معامل كمبيوتر، ووحدة للتعليم الإلكتروني وتزويدها بأحدث الإمكانات الفنية بما يساهم في رفع المقررات الدراسية إلكترونيًا على منصة جامعة القاهرة الذكية، وإجراء الامتحانات وتصحيحها إلكترونيًا.

كما ، ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية الزراعة، لمناقشة عدد من الموضوعات حول مشروعات التطوير المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والتي يتم تنفيذها في الكلية في إطار خطة الجامعة ورؤية الجمهورية الجديدة وذلك بحضور ومشاركة قيادات كلية الزراعة، أبرزهم الدكتور عز الدين أبو ستيت، والدكتور سعد نصار وعدد من العمداء السابقين للكلية. كما شهد اللقاء الدكتور محمد يوسف والدكتور عبدالله التطاوي وأمين عام الجامعة.



وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة حققت طفرة على كافة المستويات التعليمية والبحثية والإدارية، من خلال عمليات التطوير الشامل داخل الجامعة، واتخاذ خطوات كبيرة في مسيرة التوسع والتطوير، وتوظيف ما تملكه من خبرات وإمكانيات مادية وبشرية لخدمة مسيرة التنمية الوطنية المستدامة، والعمل على إطلاق مشروعات بحثية تطبيقية تخدم القضايا التنموية للمجتمع، ومواكبة المعايير الدولية للبحث العلمي وتوجيه وربط تخصصاته باحتياجات سوق العمل محليًا وخارجيًا، مما أدى إلى احتلال الجامعة موقع الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية في العديد من التصنيفات، والوجود في مصاف الجامعات العالمية الكبرى والتفوق على العديد منها.



وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال لقائه بمجلس كلية الزراعة، دعم الجامعة غير المحدود للكلية لتنفيذ المشروعات العلمية المتميزة التي تخدم الأهداف القومية والمشروعات التنموية، وتطوير العملية التعليمية والبحثية والمعملية.

ودعا الدكتور الخشت مجلس كلية الزراعة لعمل الدراسات اللازمة لإطلاق أكبر مشروع لتطوير محطة التجارب الزراعية ومزارع الكلية بوادي النطرون وفق أحدث المواصفات العالمية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الكلية تمتلك العديد من البرامج المتميزة التي تستهدف سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية كما شهدت تطوير اللوائح الخاصة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بحصول كلياتها ومعاهدها على الاعتماد الدولي ضمن استراتيجية التحول نحو جامعات الجيل الثالث والمنافسة عالميًا.

وناقش الدكتور الخشت مع مجلس كلية الزراعة مقترح رفع قيمة المكافأة الخاصة بمراجعة الرسائل العلمية للماجيستير والدكتوراه ورفعها من 50 جنيه إلى 350 جنيه وذلك لإثابة أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة القائمين على المراجعة بما يتناسب مع الوقت والجهد المبذول منهم لتخريج باحثين وعلماء.

من جانبه أشاد الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة، بالدعم الكامل والمستمر الذي يقدمه الدكتور الخشت للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية والتدريبية بالكلية، وتوفير كافة احتياجات هيئة التدريس والهيئة المعاونة.



وقال عميد كلية الزراعة، إن الكلية حصلت على 10 شهادات أيزو من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) وشركة SGS في عدة مجالات، منها جودة الإدارة، وجود البيئة، والسلامة والصحة المهنية، والعديد من المعامل والمراكز، من بينها معمل بحوث الميكروبيولوجي، ومعمل تحاليل الكيمياء والمياه والتربة، ومعمل سلامة الغذاء، كما حصل برنامج التصنيع الغذائي باللغة الإنجليزية على الاعتماد الدولي من ألمانيا بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة سلامة الغذاء للكشف عن جودة وسلامة الغذاء وايضا البنك الزراعي المصري لإنشاء مركز للإبداع في الزراعة في مزرعة الكلية وتوفير منتجات الكلية في 100 مركز تابع للبنك على مستوى الجمهورية.



وعقب حضور مجلس الكلية، تفقد الدكتور محمد الخشت الكلية، وافتتح عددًا من المنشآت والمعامل التي تم تطويرها وتحديثها وعددها 23 معملًا، منها 5 معامل بقسم الألبان، ومعملين بكل من أقسام الكيمياء، والميكروبيولوجي، والصناعات الغذائية، وأمراض النبات، والحيوان الزراعي، والمحاصيل والنبات وفسيولوجي النبات والأراضي، تطوير معمل هندسة النظم الحيوية والبيئية بقسم الهندسة الزراعية ، بالإضافة إلى تجديد 17 صوبة زراعية بالإضافة إلى صوبتين على مساحة 2 فدان لإنتاج مليون شتلة زيتون، وإنشاء معمل معتمد دوليًا للكشف عن الجينات المُعدلة وراثيًا في الأغذية، ومركز للتطوير المهني معتمد دولياً، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة برفع كفاءة المعامل البحثية لتساهم في الأبحاث التطبيقية التي تغطي العديد من المجالات في نطاق تحقيق التنمية المستدامة للدولة.

كما تم تجديد العديد من المباني والوحدات من بينها واجهة المبنى الرئيسي للكلية، ومبنى رعاية الشباب، واستراحة أعضاء هيئة التدريس، زتطوير منطقة الخدمات الطلابية بإنشاء 4 منافذ لخدمة الطلاب وعمل برجولة كبيرة وأخرى صغيرة وتطوير الحدائق المجاورة، والكافتيريا، والمطعم، والحديقة المائية، وحديقة الأشجار، وتطوير جميع إدارات الموظفين، وتطوير 3 منافذ جديدة لعرض منتجات الكلية المختلفة، وتطوير ورفع كفاءة 2 عنبر دجاج تسمين تابعة لمركز خدمات الدواجن بطاقة إنتاجية 30 ألف طائر في الدورة الواحدة، كما تم الانتهاء من مبنى رابطة خريجي الكلية وتأسيس مجمع الشارقة للألعاب الرياضية وفقًا لأحدث المواصفات القياسية، وتجديد مبنى رعاية الشباب والمنطقة المجاورة له وإنشاء (8) دورات مياه طلاب، وتجديد 5000 متر مربع بردورات و13000 متر مربع رصف طرق، وتطوير وحدة الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والانتهاء من آليات التحول الرقمي لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وفى نفس السياق ، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ تواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

‎وتعقد الامتحانات، اليوم، بكليات التجارة (الفرقة الثالثة)، و الآداب (الفرقة الرابعة)، والإعلام (الفرقة الأولي) بنظام Online، والآثار (الفرقة الثانية)، والزراعة (الفرقة الأولي)، والتربية النوعية (الفرقة الأولي)، والحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الأولي)، والصيدلة (الفرقة الثانية)، والتمريض (الفرقة الأولي)، وطب الأسنان (الفرقة الثانية - الفرقة الثالثة).

‎ويتابع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الإلكترونية وبالتنسيق مع العمداء وإدارات الجامعة ولجان الطواريء بالكليات واللجنة الطبية العليا.

‎وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن جميع الكليات ملتزمة بخطة الجامعة في الوقاية من فيروس كورنا المستجد، وأن الجامعة قامت بتعميم الإجراءات والضوابط الاحترازية على الكليات والمعاهد منذ فترة طويلة، وأن الضوابط تلزم جميع المشاركين بارتداء الكمامة وقواعد التباعد الاجتماعي والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة.