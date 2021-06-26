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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جامعة كفر الشيخ تعلق على وصولها للمركز 183 في تصنيف تايمز

صدى البلد

قال عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعات المصرية شهدت انطلاق وتطور غير مسبوق  في عهد الرئيس السيسي، مضيفا: تطور الجامعات يعد أحد أهم إنجازات الرئيس السيسي خلال الـ 7 أعوام الماضية.
 

وأشار "عبد الرازق دسوقي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر حققت تقدما كبيرا فيما يخص التصنيفات العلمية العالمية، وهذا أكبر دليل على التقدم الذي تشهده الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية.
 

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ: أن التواجد العالمي لجامعة كفر الشيخ سيؤثر بالإيجاب على سمعة الجامعة والجامعات المصرية أيضا في كافة المجالات، منوها إلى أن هذا التواجد سيساهم في توافد عدد كبير من الطلاب الدوليين، مسترسلا: الجامعة تحرص دائما على التواجد العالمي.

 

وأوضح أن وزير التعليم العالي يتابع بصفة يومية ما تقدمه الجامعات المصرية في مجالي التعليم والبحث العلمي،  مشيرا إلى أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الناشئة يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات: "التعليم - البيئة التعليمية، البحث "حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة"، والاستشهادات "تأثير البحث"، والنظرة الدولية للجامعة "أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث ودخل الصناعة"، ونقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع".
 

ولفت إلى أن الجامعة لديها العديد من الشراكات العلمية مع الدول العالمية في مجال البحث العلمي، منوها إلى أن الجامعة تستهدف التقدم والتطور وفقا لخطتها الاستراتيجية الواضحة.

وفي نفس السياق أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، عن ظهور الجامعة ضمن أفضل 183 جامعة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الحديثة، وقد حققت جامعة كفر الشيخ المرتبة 183 عالميا و احتلت المركز الرابع محلياً.
 

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وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ بأن هذا التصنيف يعد اعترافًا دولياً قوياً بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي.
 

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الحديثة يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات: التعليم "البيئة التعليمية"، البحث "حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة"و الاستشهادات "تأثير البحث"و النظرة الدولية للجامعه و"أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث ودخل الصناعة " ونقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع".

 

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة أعضاء هيئة التدريس، موجهاً لشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.

جامعة كفر الشيخ عبد الرازق دسوقي الرئيس السيسي تصنيف التايمز البريطاني البحث العلمي

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