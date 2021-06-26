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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب تناقش أزمة العالقين في دبي.. والطاقة تبحث ارتفاع الكهرباء بسوهاج

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، غدا الاحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة عجمي، والموجه لوزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بخصوص أزمة العالقين في دبي- ترانزيت الكويت في أواخر شهر ديسمبر الماضي.

 

وتناقش اللجنة الافريقية الاحد،  طلب الإحاطة المقدم من النائبة د. رشا أبو شقرة، بشأن ما تم من مباحثات للدخول في مجال شركات الطيران والأسواق الحرة ومجال الصيانة بين مصر ومطار الخرطوم ونيالا.
 

وتتابع لجنة الدفاع والامن القومي المشروعات القومية وأفاق التنمية بمحور قناة السويس بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

 

وتناقش لجنة القوى العاملة طلبي الإحاطة مقدمان من: النائب شيرين رضا طايل، بشأن" تضرر عمال الإنتاج بالشركة الإسلامية للورق بالمنطقة الصناعية بقويسنا محافظة المنوفية من عدم تقاضى رواتبهم منذ سبعة أشهر" والنائب أبو العباس فرحات، بشأن" قيام شركة اسكندرية للغزل والنسيج بفصل عدد 300 عامل".

 

وتناقش لجنة الصناعة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام أحمد دياب بشأن المطالبة بسرعة تشكيل لجنة لدراسة مخالفات المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية وحصر قطع الأراضي والمصانع التي تم تخصيصها في فترات سابقة لأغراض صناعية وسحبها وإعادة تخصيصها لدفع عجلة الإنتاج والتصنيع المحلي، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
 

وتناقش لجنة المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الزراعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سوف تعقد اللجنة اجتماعاً للتعرف على رؤية وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة طلبي الإحاطة المقدمين من: النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء في المنازل والقرى بمحافظة سوهاج والنائب محمود أبو الخير، بشأن عدم تغيير المحولات والأكشاك الكهربائية مما أدى إلى ضعف التيار الكهربائي بأكثر من منطقة داخل مركز البلينا بمحافظة سوهاج والذى تسبب في إتلاف الأجهزة الكهربائية الخاصة بأهالي المركز.

عربية النواب مجلس النواب القوى العاملة وزيرة الهجرة المشروعات القومية

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