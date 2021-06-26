الزعيم: الأهلي والترجي الأفضل في أفريقيا.. والتآمر ضد الزمالك "غير منطقي"

تحدث كمال الزعيم نجم فريق الترجي السابق، عن مباراة الأهلي والترجي، المقرر لها، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ستاد السلام، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كمال الزعيم في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: مباراة الليلة ستكون صعبة على الأهلي والترجي، رغم تفوق الفريق المصري في لقاء الذهاب، لكن الفريق الذي سيتحكم في أعصابه سيتأهل إلى المباراة النهائية".

وأضاف الزعيم:" نتيجة لقاء الذهاب لا تعني حسم التأهل بالنسبة لصالح الأهلي، الترجي قادر على حسم الأمور في القاهرة، كما أنه لن يقدم أداءا أسوأ مما قدمه في رادس".

وتابع الزعيم:" الأهلي والترجي هما الأفضل في أفريقيا حاليا، سواء على الجانب الإداري أو الفني، ويلعبان دائما على الألقاب".

وعن اتهام الترجي بالتآمر مع مولودية الجزائر لإقصاء الزمالك، من دوري أبطال أفريقيا، أجاب الزعيم:" هذا كلام غير منطقي وغير مقبول، ومستحيل الترجي يتخاذل من أجل إقصاء الزمالك، الفريق يلعب من أجل الفوز حتى لو كانت مباراة ودية، نحترم الفريق المصرية والجزائرية، والترجي لم يجامل أحد".

الأهلي ضد الترجي:



ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لتأكيد تفوقه على الترجي في مباراة اليوم، وحجز بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، للموسم الثاني على التولي.

كان الأهلي تفوق على الترجي بهدف دون رد، السبت الماضي، على ملعب حمادي العقربي، في رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويكفي الأهلي التعادل في مباراة اليوم، لحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الترجي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

على الجانب الآخر، يطمح الترجي في تحقيق ريمونتادا أمام الأهلي، بعد النتيجة المخيبة للآمال، الأسبوع الماضي.

قائمة الترجي لموقعة الأهلي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية – فاروق بن مصطفى – محمد صديق دبشي

خط الدفاع: عبد القادر بدران – سامح الدربالى – خليل شمام- حمدي النقاز – محمد أمين المساكني – إلياس شتي – محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: أنيس البدري – حمدو الهوني – علاء الدين مرزوقي – عبد الرحمن مزيان- فوسيني كوليبالي – سيدريك جبو – محمد علي بن رمضان – عبد الرؤوف بن غيث.

خط الهجوم: نسيم بن خليفة - خالد عبد الباسط – عبد الرحمن مزيان – ويليام توجوي.

غيابات الأهلي والترجي:

يغيب عن الأهلي في مباراة اليوم، كلا من كريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد هاني، بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية، بالإضافة إلى مروان محسن وسعد سمير وناصر ماهر لأسباب فنية.

في المقابل يفقد الترجي، محمد علي اليعقوبي وحسين الربيع بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، وغيلان الشعلالي بسبب معاناته من إصابة عضلية.

مباراة الأهلي والترجي بدون حضور جماهيري:

يذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد خلال الساعات الماضية، أن وزارة الداخلية رفضت طلب النادي الأهلي بخصوص تواجد الجماهير أمام نادي الترجي يوم السبت المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس": " تقدمنا بطلب النادي الأهلي للجهات الأمنية بشأن حضور عدد من الجماهير في اللقاء المقبل أمام الترجي التونسي ولكن وصلنا الرد بالرفض".

وأكد أحمد مجاهد، أنه تم إرسال خطاب الأمن إلي النادي الأهلي لتوضيح الرؤية أمام الجميع .